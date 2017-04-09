女儿以中文歌迎习近平　伊凡卡骄傲晒影片

中国国家主席习近平首度与美国总统特朗普会面期间，美国第一千金伊凡卡让女儿阿拉贝拉和儿子约瑟夫演唱中文歌曲並背诵《三字经》和唐诗，还將影片分享到社交平台上。
根据《每日邮报》网站报导，特朗普在他的佛罗里达州马阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱乐部接待习近平和夫人彭丽媛，育有3个孩子的伊凡卡（Ivanka）为展现热切的欢迎之意，昨天安排5岁女儿阿拉贝拉（Arabella）在习近平夫妇面前献唱中文歌。
伊凡卡在Instagram上传影片，还写说「为阿拉贝拉与约瑟夫（Joseph）欢迎习近平主席和夫人彭丽媛正式访美的表现感到自豪」。文末还个別写上中文和英文的「欢迎」。
影片中可见伊凡卡带女儿出来见贵宾，丈夫库许纳（Jared Kushner）则牵著3岁儿子约瑟夫的手。伊凡卡说「我们希望让你们感觉宾至如归」，之后习近平热情问候小朋友。
阿拉贝拉唱中文歌曲《茉莉花》，而约瑟夫似乎有点怯场，不过习近平和歌唱家彭丽媛对他们的欢迎之举看起来很高兴。
伊凡卡的1岁小儿子西奥多（Theodore）没在现场，不过应该也会跟隨姊姊哥哥脚步学中文。
网民看到影片后大多称讚小朋友很可爱，也有人说伊凡卡是「很棒的妈妈」。另有留言戏称：「我猜这就是我们所说的『养兵千日用在一时』，大家查一下就知道我的意思。不过小朋友很可爱。」还有人讚这是「破冰」，「让对方感觉宾至如归，外加展现特朗普家族人性面」。
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