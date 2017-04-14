中国财团正式完成AC米兰俱乐部99.93%股权收购

巴黎4月13日电，意甲AC米兰俱乐部13日发布公告，称由中国商人李勇鸿控股的罗森内里体育投资卢森堡公司(前身为“中欧体育”)从意大利菲宁维斯特公司手中收购了俱乐部99.93%的股权，这意味着“红黑军团”长达31年的贝卢斯科尼时代画上了句号。
“感谢贝卢斯科尼先生和菲宁维斯特公司的信任，也感谢球迷们的耐心等待，自今天起我们将开启新的未来。”李勇鸿说。
据悉，罗森内里公司收购AC米兰股权的7.4亿欧元(1欧元约合7.3元人民币)中，包括2.2亿欧元的俱乐部债务，投资方还承诺未来三年花费3.5亿欧元用于提升俱乐部实力。
实际上，罗森内里公司的前身中欧体育已于去年8月5日与菲宁维斯特公司达成股权转让协议，然而此后的收购过程一波三折，不过随着13日股权收购的最终完成，有着光荣历史的AC米兰俱乐部将迎来新的主人。
据悉，AC米兰俱乐部更换投资方后的股东大会将于14日召开，届时将会产生包括主席在内的新一届俱乐部管理层。此前有消息称，贝卢斯科尼已经婉拒了新投资方关于其出任俱乐部名誉主席的邀约。
贝卢斯科尼在接受采访时说:“我永远都会是AC米兰的头号粉丝，希望俱乐部在新投资人的带领下一切顺利，离开俱乐部时的感情真的是五味杂陈。”
AC米兰队在罗森内里公司入主后的首场比赛将是与国际米兰队的同城德比，巧合的是，国际米兰俱乐部同样拥有中国投资方苏宁集团。
在贝卢斯科尼时代，AC米兰队总共8次获得意甲联赛冠军，5次拿到欧冠联赛冠军，然而近几年“红黑军团”的成绩下滑，上一次意甲夺冠还是在2011年。目前AC米兰队在积分榜上位列第六，与“领头羊”尤文图斯队之间的差距多达20分。(新华社)
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