新闻分析：美俄关系重回对立“原点”

美国国务卿蒂勒森对俄罗斯进行上任以来的首次访问，但这位被认为是俄罗斯总统普京之友的来访，凸显的却是当前美俄关系的紧张，两国关系几乎已回到了奥巴马执政结束时期两国关系紧张的“原点”。
两国元首近日都对当前双边关系现状作出“差评”。普京称，双方互信程度在降低；美国总统特朗普日前说，美俄关系有可能降至“空前低点”。 外界曾经一度预估的美俄关系“蜜月期”很可能要成为梦幻空花。
特朗普上台以来，美俄关系一度出现将要展现“蜜月期”的可能性。然而美国传统政治势力对美俄关系转好趋势的强烈疑虑和施压，使得这种可能性日趋黯淡。而引爆美俄关系真正开始陷入高度紧张的，是日前美国向叙利亚一空军基地发射导弹。
特朗普竞选期间曾多次对俄罗斯总统普京表示好感，声称当选后将改善与俄罗斯的关系，还因此被媒体称作“亲俄派”。今年１月,特朗普就职后与普京通电话时，双方商定将为解决叙利亚、乌克兰等问题开展伙伴式合作，优先集中力量打击国际恐怖主义，为消灭叙利亚境内的“伊斯兰国”及其他恐怖组织而协调行动。俄罗斯也抓住机会努力寻求双方关系改善，比如在时任总统奥巴马驱逐３５名俄罗斯外交官后并没有实施报复，且表态希望根据特朗普新政府政策设计和恢复俄美关系。
但在特朗普执政以后，美俄遇到关键问题仍然无法达成一致立场，双方的重要分歧并没有随着美国总统更迭而消失。从蒂勒森访俄结果看，双方在诸多事务特别是叙利亚问题上分歧依然明显。美方依然认为叙利亚政府使用化学武器应该受惩罚，俄方依旧指责美在没有充分证据情况下对叙动武。在叙利亚总统阿萨德去留问题上，两国继续意见对立。英美法在联合国安理会推出叙利亚化学武器问题决议草案，俄罗斯在１２日的表决中否决了草案。
不过，双方貌似并不愿意把关系彻底弄僵。蒂勒森访俄计划曾被认为会因美导弹袭击叙利亚而“黄掉”，但最终还是按计划实现了访问；一度传出普京不愿会见蒂勒森的消息，最后还是见了。两国决定建立工作组，解决近年来双边关系中积累的问题，稳定俄美关系发展局势。显然双方在不少问题上仍需继续沟通和合作，“斗而不破”恐怕是未来一段时间两国关系的主基调。
眼下美俄关系正处紧张时期，但是双方对话依然存在，蒂勒森访俄正说明两国仍在寻找利益共同点。只是在这种情况下，具体能达成多少共识，更多取决于双方作出的努力和调整。（新华社记者葛晨）
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