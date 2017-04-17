美国男子Facebook直播杀人 谋杀对象随机挑选

媒体称，在美国俄亥俄州（Ohio）的克利夫兰市（Cleveland），警方正通缉一名在脸书（Facebook）上实时直播枪杀无辜路人的黑人男子。
据BBC中文网4月17日报道，这名叫史蒂文森（Steve Stephens）的犯罪嫌疑人在事后发布的另一条视频帖里声称已杀害了13人，并在寻找其他谋杀对象。
克利夫兰警察局局长卡尔文·威廉姆斯（Calvin Williams）表示已确认一人死亡，但还未找到其他受害者。
威廉姆斯局长称“多方努力”捉拿史蒂文森归案，他“最好尽早自首”。
克利夫兰警方确认，视频直播中的被害者身份为74岁的罗伯特·古德温（Robert Godwin）。
威廉姆斯局长在美国时间4月16日的记者会上强调，“今晚不应有更多无辜的人为此流血”。
“今天，我们必须将这一事件划上句点”，他说。“我们务必将史蒂文森绳之以法。”
威廉姆斯局长表示，当局已就此“毫无人性”的事件向俄亥俄州和其他地区发出警报，劝阻人们不要靠近该嫌犯，他很有可能携带危险武器。
克里夫兰警察局已在网站上发布了史蒂文森的照片，描述其为身高1.9米、肤色适中的黑人男子。据称，史蒂文森驾驶一辆白色或乳白色SUV。
威廉姆斯局长认为此犯罪行为“毫无人性”，因被害人似乎是不幸被随机“选中”的。
据美国有线电视新闻网（CNN）报道，此案正由美国联邦调查局（FBI）与当地警方的合作调查中。
克里夫兰市市长弗兰克·杰克逊（Frank Jackson）表示，他要让史蒂文森知道“他最终一定会被绳之以法”。
然而，这并非首次在脸书（Facebook）上实时直播的致命枪杀事件。去年6月，一名男子在芝加哥街头进行网上直播时被射杀死亡。今年3月，一名未被确认身份的男子在视频直播时遭16次枪击。
脸书（Facebook）的直播功能允许任何人在网站上进行实时视频播报。该功能在2010年即被启用，但仅在近几个月内成为较火爆的社交网络策略。
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