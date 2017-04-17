美国回归“世界领导”角色

英国《每日电讯报》网站4月14日刊发查尔斯·克劳萨默的文章《美国归来，世界关注》称，世界拭目以待唐纳德·特朗普令人晕头转向的对外政策逆转。4月4日，特朗普宣布：“我不想当世界总统。我是美国总统。从现在起，一切美国优先。”
此前一周，他任命的国务卿和驻联合国大使均表示巴沙尔·阿萨德政权是个现实，更迭这个政权不再是美国的当务之急，接着，上周，特朗普向叙利亚发射了59枚“战斧”导弹，本周又继续对阿富汗的“伊斯兰国”组织大楼投下了美国最大的非核炸弹。
文章称，无论出于何种原因，特朗普行动了，实际上重新设置了他的整个对外政策。
诚然，就其本身而言，突袭不会决定性地改变叙利亚内战的方向。巴沙尔以及伊朗、俄罗斯和真主党战士仍然占据着上风——然而不再能为所欲为了。在美国采取消极态度六年之后，现在终于有了限制，而美国将予以实施。突袭重申了战争行为和战争结果攸关美国利益。美国放弃世界领导角色的做法已经结束。要小心了。
文章称，特朗普在就职演讲中大胆抛弃了美国70年来承担世界领导重担的共识。不到三个月之后，突袭叙利亚又瞬间以更新了的干预主义改变了这个方针——可以确定的是，不是为了民主而进行讨伐，而是为了宽泛定义的、远远超出我们国家范围的具体战略目标。
比如，袭击叙利亚向中国和朝鲜传递了一个信号，即特朗普对平壤核武器和导弹的单边行动威胁是当真的。
文章称，向俄罗斯传递出的信号也同样明确。不要在叙利亚、乃至欧洲做得太过分。我们不谋求一场战斗，但是你们也别制定规则。
更大的教训是：最终，国家利益高于一切。民粹主义孤立思想听起来很动听，令民众群情激昂，甚至可能赢得大选。但是，与白宫顾问史蒂夫·班农的愿望相反的是，它不是美国执行的对外政策。
班农也许起草了那篇“回归美国”的就职演讲。但是，重写打击叙利亚剧本的是一批老手——以国防部长詹姆斯·马蒂斯和国家安全顾问赫伯特·雷蒙德·麦克马斯特为首的国际主义对外政策团队。
巴沙尔违反了化学武器国际禁令。如果我们不执行，谁来执行？作为候选人的特朗普曾经的答复是：不关我们的事。作为总统，特朗普拿出了“战斧”导弹。
他的对外政策已从单一的保卫国土变成了捍卫某些海外利益、价值观和战略资产。这些都将长期持续。因此，第二次世界大战后我们参与海外事务的基本原则也将持续。
文章称，没有永恒的热情，但有永恒的利益。而且它们都有自我维护的方式，这正是班农主义黯然失色的原因。这并不是说明天的形势不会发生变化。我们刚刚见证了一次大反转。在一位视不可预测性为优点的总统的领导之下，他很可能再次逆转。
然而，眼下传统主义者掌控着权力。美国的政策恢复了正常。世界要注意了：八年的梦游结束了。美国回来了。
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