单车遭打砸，中国ofo向新加坡警方报警，民众怒吼：告他够够！

新加坡讯，中国单车共享公司ofo在新加坡屡遭滥用甚至破坏，甚至网上出现视频，一名丧心病狂的新加坡青年，竟然怒砸ofo单车。
针对这段视频，ofo新加坡分公司在社交媒体上公布一张报警单，显示其忍无可忍，愤然报警。
同时，ofo在照片说明中说，对于这些破坏者，公司将毫不犹豫报警，并对破坏者采取法律行动。公司也留下电邮，呼吁民众举报这些滥用行为。dude wtf is wrong with you people? not my vid lmao pic.twitter.com/hxtDvo2fsk— . (@hxngwei) April 16, 2017
新加坡网民留言，支持公司的行动。一名网友用英文和福建方言夹杂在一起写道：“告他够够！”
最近一段时间以来，新加坡的共享单车不断遭到滥用，轻者乱停乱放或锁起来不让别人用，重者将车辆拆毁或者扔在大水沟里，还有将车辆重新油漆成白色。
事件引发网民的强烈关注，很多新加坡网民愤然站出来，用手机揭发这些不当行为。
而事件也让新加坡的声誉蒙羞，一些网民纷纷质疑新加坡人的素质！
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