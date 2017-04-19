美媒：中国正在创新方面打败美国，把美国发明“发扬光大”

《今日美国报》网站4月17日刊登保罗·戴维森撰写的《为何中国正在创新方面打败美国》的文章称，数十年来，美国失去了工厂和就业机会，输给了中国，但仍保留一项令人垂涎的头衔：全世界发明新产品并将其商业化的领先者。如今，就连这一地位也遭到削弱，而这正在影响经济。
文章称，尽管美国仍在研发总投资方面高居榜首——2015年支出5000亿美元——可是波士顿咨询公司17日发表的新研究得出了一项令人震惊的研究结果：两年前，中国在研发后阶段的支出悄悄超过了美国的这一支出，而研发后阶段是将发明转化为商业产品。以其目前的支出增长速度来看，到2018年，中国在这一至关重要的研究后阶段的投资规模将达到美国的两倍，即6580亿美元。
报告说，换而言之，美国正在努力发明新技术，而中国及其他国家正将这些想法转化为商业产品，从中受益。
该研究的共同作者之一贾斯汀·罗斯说：“其他国家正在搭乘美国投资的顺风车。”
波士顿咨询公司说，这一下滑趋势给美国经济造成了重大打击，使得美国在过去十年间失去了每年数以百亿美元计的制造业产量。在将想法商业化方面领先的公司通常还在其研究中心附近建厂，如此一来科学家可以在制造产品前先对其进行测试。
文章称，处于萌芽期的商业无人机市场是这一转变的最好例子。美国军方于20世纪开发了无人机技术，用于侦察及其他用途，为了更好地进行无线操控还添加了微芯片以及待机时间更长的电池。但中国的大疆创新科技有限公司改进了无人机，以更好地避开障碍物。该公司成为世界上最大的商业无人机制造商，将无人机出售给美国房地产和建筑公司，用于诸如航拍和绘图等用途。
美国还孕育了诸多突破性技术——包括平板显示屏、数字移动电话、笔记本电脑和太阳能电池板——结果只是笨拙地将其开发让给了其他国家，尤其是中国和日本。
波士顿咨询公司的研究得出结论说，美国有潜力通过私有行业、大学和研究联盟之间更好地合作来扭转这一趋势。这样的转变将使制造业年产量增长5%，即1000亿美元，还将增加70万个工厂就业机会，并通过涟漪效应在其他部门增加190万个就业机会。
文章称，然而尽管总统特朗普关注缩小美国的贸易逆差，可是他提出的预算方案将大幅削减用于研发的联邦资金，这潜在地扼杀了美国制造业就业机会的主要来源，而制造业就业机会可能帮助实现以上目标。据美国人口普查局，去年，美国在先进技术产品方面存在830亿美元的贸易逆差。
文章称，在“基础和应用”研发方面，美国仍是全球领先者。“基础和应用”研发是指，获得初期发明，以及对其进行进一步改进。美国在研发方面支出5000亿美元，其中约三分之一被用于这些活动。但尽管有三分之二进入研发后阶段，可是中国将其研发资金的84%都用于改进，而这催生了商业产品。波士顿咨询公司报告说，过去十年，中国的研发开发阶段的规模每年增长20%，而美国仅增长5%。近至2004年，美国支出规模是中国的4倍。
信息技术创新基金会主席罗伯特·阿特金森说，在中国，许多技术公司是国有公司，因此在产品商业化之前它们不必担心大规模的研发资金可能造成损失，就连私营企业的研究通常也得到政府的补助。他说，中国政府还给私营部门制定了具体的时间表，让其实现在太阳能、打印机、机器人和无人机等领域的主导地位。阿特金森说，中国还常常窃取技术,且没能执行专利法。
波士顿咨询公司说,美国有充分的机会来扭转这一趋势,世界上排名前200名的大学中有75所在美囯。但这些学校和私营企业之间几乎没有合作。前者在很大程度上依靠联邦补助，承担了基础和应用硏究的大部分工作;而后者完成了开发研究的大多数工作。
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