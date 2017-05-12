中国游客数量骤减 韩一季度旅游赤字创10年新高

韩媒称，业界和央行11日发布的数据显示，韩国旅游业今年第一季度的赤字创下10年来的新高，这在很大程度上要归因于中国游客造成的空白。北京从今年3月中旬起禁止旅行社从事赴韩游业务。
韩联社5月11日报道，旅游业和韩国银行发布的数据显示，截至3月底的第一季度旅游业赤字为37.4亿美元，这是继2007年第四季度创下37.6亿美元的低点后所呈现的最大赤字。
数据显示，3月份的单月赤字就达到了13.5亿美元，这是近两年以来的最大数额。2015年7月，由于中东呼吸综合征令入境游客数量大幅减少，韩国旅游业赤字达到14.7亿美元。
本季度创纪录的赤字可以归因于中国赴韩游客数量锐减，这是由北京采取的政策所导致的。
从3月15日起，中国旅行社被禁止向国人销售与韩国有关的旅游项目，北京还对韩国企业及其产品采取了其他一系列抵制措施。
相比之下，韩国的出境游客数量在今年前三个月持续增长，总数为651万人，同期的入境外国游客数量为370万人。
业界观察人士预测，韩国旅游业账户将很可能在今年上半年呈现赤字，因为预计北京不会在近期的任何时间放松旅游禁令。
韩国旅游发展局4月说，3月份，赴韩旅游的中国游客数量同比骤减40%，至36万多人，而韩国出境游客数量同比激增23.7%，至194万人。
5月第一周的长假被援引为可能将扩大第二季度旅游业赤字的另一个因素。根据仁川国际机场公社统计，该机场4月28日到5月9日的客流量超过200万人。
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