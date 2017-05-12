中国企业海外并购热潮降温 今年前4月下降67%

美媒称，中国史上最大规模的海外收购热潮走向终结，与这波热潮的开启几乎一样突然。
彭博新闻社网站5月11日报道，2016年，中国宣布达成2460亿美元的海外收购交易，令世界震惊。然而现在中国企业却在艰难应对资金管控收紧，使得被收购方越来越谨慎。彭博新闻社汇总的数据显示，今年前4个月，跨境收购额暴跌67%，创下2009年全球金融危机过后最大同比跌幅。
由于中国监管部门阻拦收购者向海外转移资金，分析人士认为，中国企业海外收购几乎没有反弹的迹象。海外卖家受惊于中国买家接连取消交易，也增设了收购门槛。有些卖家要求有意者在收购告吹时缴纳高额罚金，还有一些卖家对中国企业退避三舍，宁愿接受别国企业开出的低价投标。
从事并购业务的贝克·麦坚时国际律师事务所驻北京的合伙人邬美珍说：“中国海外并购活动放缓的趋势多半会持续全年。”
报道称，海外并购交易锐减应当有助于中国遏制资本外逃，并稳定受创的货币。不过这也可能削弱支撑全球对中国企业评价的一根重要支柱。去年，中国并购交易暴增137%，使中国在全球并购排行榜上跃居第二，仅次于美国。
给收购热潮降温已经成为北京的政策重点。去年11月，知情人士说，有关部门去年9月底打算限制金额超过10亿美元且不属于主营业务领域的海外收购活动。知情人士说，另外还禁止金额超过100亿美元的海外投资，限制国企在海外涉及10亿美元以上的房地产投资。
瑞士信贷集团亚太并购业务负责人约瑟夫·加拉格尔在香港接受采访时说：“资金管控显然对中国的对外并购活动造成影响。”
英国高伟绅律师行说，为了绕开资金管制，一些收购方尝试将国内资产进行抵押，从中国放贷机构的海外分支筹措资金。邬美珍说，还有一些办法是瞄准小型交易、与境外私募公司联手等。
尽管如此，许多卖家越来越警惕。总部位于纽约的罗尔咨询公司大中华区高级常务董事维奥莉特·胡（音）说，为了对冲交易失败的风险，它们现在要求中国收购方同意支付最高达到交易金额10%的中断费，以前索要的比例只有2%左右。
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