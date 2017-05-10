特朗普愿有条件邀金正恩访美

【共同社北京/东京5月9日电】共同社8日获悉，美国特朗普政府已告知中国政府，愿意邀请朝鲜劳动党委员长金正恩访美并举行首脑会谈,条件是朝鲜放弃核与导弹开发。此外，美方还保证不改变朝鲜体制、美军不实施进攻等“四不”原则。
多名外交相关人士透露了该消息。中方可能已非公开地转告了朝鲜。
此举旨在敦促朝方软化态度，以缓和朝鲜半岛紧张局势。美国显然派遣航母等加强军事施压的同时，全面推进以中国为中间人的说服工作，特朗普政府软硬兼施的对朝交涉战略显露出来。
不过，这与朝鲜立场的分歧较大，能否实现尚不可知。美国总统特朗普1日曾说“如果情况适宜，可 (与金正恩)会面”，暗示今后有举行会谈的可能性。
美国国务卿蒂勒森3日在演讲中表示，如果朝鲜放弃核与导弹开发，美方将不要求改变朝鲜的国家体制，不要求搞垮金正恩政权，不急于南北统一，美军不跨过将朝鲜半岛分为南北两部分的北纬38度线进攻朝方。这些原则也已经告知了中方。
外交相关人士透露，中国以朝鲜同意弃核的可能性不大为由向美方提议:实施经济援助，以此作为放弃核与导弹开发的交换条件；为结束美朝敌对关系，缔结取代朝鲜战争停战协定的和平协定；启动邦交正常化谈判等。目前尚不消楚美国对于这些提议有何反应。
围绕美朝交涉，朝鲜外务省美大局负责人崔善熙为与前美政府高官等接触而出访挪威。交锋已经开始。
【共同社东京5月9日电】美国特朗普政府近日抛出首脑会谈这颗“糖”,开始力劝朝鲜弃核。美国展现出向要求对话解决问题的中国靠拢的姿态，意在通过美中联手对朝施压。然而据分析，将核武视为维护体制“防身宝剑”的金正恩政府可能要求美国无条件地保证朝鲜的体制，为了求得生存将展开激烈博弈。
朝鲜近日先后扣押了两名逗留在该国的美国人。朝鲜过去曾以美国政府高官等访朝作为交换条件，释放扣押的美国人。此次朝鲜也可能故伎重演，试图以释放
“人质”为突破口将美国引向谈判桌。
【路透社华盛顿5月8日电】 随着平壤核武器与导弹计划引发的紧张局势加剧，朝鲜13前再扣留一名美国公民,这是朝方扣留的第四名美国公民。白宫发言人 表示,朝鲜的这一最新行动“令人关切”。
白宫发言人斯派塞周一表示:“很显然,这一事件令人关切。 我们已经了解到这起事件，我们将通过瑞典使馆、通过美国国务院来寻求让这些美国公民获释。”
目前有四名美国公民被朝鲜扣留。朝鲜与美国没有建立外交关系。自1950年至1953年的朝鲜战争以后，美朝两国实际上仍处于非和平状态。
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