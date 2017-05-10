马克龙任后外交走向初露端倪

首访将拜会默克尔
【德国新闻电视频道5月8日报道】题：马克龙将首先拜访默克尔
未来的法国总统埃马纽埃尔·马克龙打算上任后很快飞往柏林，与德国总理安格拉·默克尔会晤。他的顾问茜尔维·古拉尔对法国媒体说，马克龙对德国的访问将是他的首次正式外访， 但目前还不清楚马克龙此前是否会先访问驻扎在海外的法国部队。古拉尔没有提到马克龙前往柏林的确切日期。
默克尔周日晚间已经和马克龙通了电话，保证和他紧密合作。马克龙周围的人士说，通话“很热情”。
现在默克尔宣布，法国和德国必须领导欧盟走向安全的未来。默克尔说，两国“命运紧密相连”。
在德国支持法国新政府这个问题 上，默克尔暂时保持克制。她说,她也想帮助法国降低失业率，尤其是年轻人的失业率；但她想先等等看新总统有什么愿望和想法，然后再确定两国在哪些方面能够共同努力。
马克龙本周日将接替奥朗德担任总统。此前，奥朗德先对默克尔进行了告别访问。
北约峰会见特朗普
【路透社华盛顿5月8日电】白宫宣布，美国总统特朗普和法国当选总统马克龙今天通电话时，同意在本月25 日的布鲁塞尔北约领导人会议上见面。
白宫说：“特朗普总统强调，他热切希望与当选总统马克龙密切合作应对共同挑战，同时提到了美国与最老牌盟友法国之间悠久而充满活力的合作历史。”
【路透社巴黎5月8日电】法国当选总统马克龙的发言人说，他今天在与美国总统特朗普通电话时表示，将维护 2015年在巴黎达成的气候变化协议。
洛朗丝·阿伊姆告诉美国有线电视新闻网记者：“他将会维护气候变化协议，他将会保持警醒以维护法国人民。”
她说，两人在10分钟的电话交谈中还讨论了反恐、美欧关系和经济等议题。气候变化“对法国而言是个非常重要和敏感的议题。 他告诉特朗普，他将会捍卫巴黎会谈的成果。
或武力报复俄网袭
【英国《每日电讯报》网站5月8日报道】法国当选总统马克龙的高级助手暗示，马克龙不排除动用武力报复俄罗斯网络攻击行为的可能性。
上述警告发出时，这位39岁的中间派刚刚在一天前成功击败极右翼对手玛丽娜·勒庞，成为法国历史上最年轻的总统，改变了自己政党的名称，并且宣布将出访徳国以“重启”欧盟。
就在5日午夜结束法国总统大选的竞选活动前不久，有人在网上发布了大量文件，马克龙的竞选团队随后宣布遭到“大规模黑客攻击”。
外界迅速对俄罗斯产生了怀疑。该国曾被指控插手美国大选并帮助特朗普在去年11月当选。
昨天，新总统的外交政策顾问奥雷利安·勒舍瓦利耶警告说:“在有关俄罗斯网络攻击或其他任何攻击的问题上， 我们将制定报复原则。也就是说，我们准备报复网络攻击行为，不光是采取同样手段，还有其他所有常规措施或安全手段。”
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