特朗普高球场被曝由俄出资

【英国《每日邮报》网站5月7日报道】一位受人尊敬的传记作家称，埃里克·特朗普曾告诉他，他父亲唐纳德·特朗普在美国的高尔夫球场得到了俄罗斯人的资助。
詹姆斯·多德森是传奇高尔夫球手阿诺德·帕尔默传记的作者之一。2014年， 他受邀前往位于北卡罗来纳州夏洛特的特朗普国家高尔夫球俱乐部，并在唐纳德·特朗普和埃里克·特朗普父子的陪同下，参观了这个刚刚重新命名的俱乐部。
多德森最近接受WBUR电台采访时回忆说，因为好奇特朗普如何在经济衰退导致此类项目纷纷搁浅的背景下为这笔交易获得融资，他在乘坐高尔夫球车前往第一个球洞的路上问埃里克，资金从哪里来？
埃里克说:“我们不依赖美国的银行，我们需要的所有资金都来自俄罗斯。”
多德森说：“真的吗？”埃里克回答说:“是的，我们找到了一些酷爱髙尔夫球的人，他们对我们的项目非常感兴趣。我们总去那儿。”
自大选举行之前开始，特朗普就一直被指责与俄罗斯官员有往来。
去年夏天，俄罗斯黑客攻击了希拉里·克林顿竞选团队核心人物的电子邮箱并将其公布到网上。批评者推测，这是俄罗斯政府为让特朗普入主白宫而精心策划的行动。
特朗普曾多次否认与俄罗斯官员有任何商业联系。他周日质疑说，为什么没有人怀疑民主党人与俄罗斯政府有联系。
就在同一天,特朗普承认曾向俄罗斯的个人出售房产。
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