马交通部长：马来西亚没有放弃搜寻MH370

中新社吉隆坡10月5日电 马来西亚交通部长廖中莱在吉隆坡指出，马来西亚没有放弃搜寻MH370，目前只是在寻找另外线索，以便能够继续搜寻。
马新社报道说，廖中莱4日出席内阁会议时作上述表示。他透露，民航局已在深入研究澳大利亚运输安全局日前发布的马航MH370客机最终报告，以寻找更多可靠线索。
廖中莱指出，在展开新一轮搜寻前，马来西亚需要新的可靠指引。
他说，在今年1月完成46000平方英里南印度洋搜寻工作及宣布暂停后，一些海底勘探公司自荐协助搜寻MH370。“我们会研究这些公司的建议，但是搜寻的基本条件是必须有可靠证据”，“我们不能盲目继续搜寻，给予家属假希望”。
廖中莱指出，若有新的可靠线索出现，澳大利亚、中国及马来西亚将商讨进一步行动。
2014年3月8日，马航MH370在从吉隆坡飞往北京途中失联，随后多国组织大规模搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。
马来西亚民航局2015年1月29日宣布客机失事，并推断机上所有乘客和机组人员已经遇难。（中新网）
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