日本市值超万亿企业激增 日媒：得益于开拓新兴市场

日媒称，在日本，总市值突破一万亿日元（约合615.4亿元人民币）的企业正在增加。截至2017年3月底已增至124家，较2016年同期增加了16家，追平了2015年同期创出的历史最高纪录。除了2016年11月以后的“特朗普行情”构成利好因素外，有些企业通过开拓新兴市场国家需求，或进行结构改革等提高盈利能力，推高了投资者的评价。
据《日本经济新闻》网站5月8日报道，日本上市企业中，总市值超过一万亿日元的企业数量约占总数的3%。在金融危机后的2009年3月底，其数量曾减少至49家，但随后逐渐增加。丰田的市值居首，排名与2016年相同。紧随其后的是都科摩通信公司、日本电信电话智易公司、三菱日联金融集团。截至上周，这些企业的数量进一步增加，达到了126家。
在截至3月底的124家企业中，有18家的市值重新超过一万亿日元。这些企业的共同点是，通过开拓新兴市场国家需求或进行结构改革等扩大了业绩。
具体来看，旭硝子集团的总市值达到1.07万亿日元，时隔6年再次突破一万亿日元大关。旭硝子利用了亚洲不断增长的基础设施需求，正在扩大销售用于水管和建材的聚氯乙烯树脂。此外，三菱化学的总市值也时隔两年重新突破一万亿日元大关。以亚洲为中心，三菱化学用于涂料等的丙烯酸树脂原料业务表现强劲。
另一方面，致力于结构改革的企业的评价也在提高，夏普的总市值扩大至原来的10倍以上。在台湾鸿海精密工业旗下，夏普的投资调整和成本削减取得进展。此外，富士通通过出售子公司等业务，改善了盈利，2017财年（截至2018年3月）的合并净利润有望创出历史新高。
不过，在股价持续走高的美国，投资者极其看好很多企业的增长前景。苹果的总市值超过80万亿日元，与日本企业的差距正在扩大，日本企业似乎需要加快经营革新的速度。
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