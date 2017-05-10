比尔·盖茨对未来七个预言：2035年全球将不再有穷国

德媒称，比尔·盖茨——这位世界上最富有的人之一已经多次证实了他的远见和对事情发展的敏锐触觉。在23年前接受《花花公子》采访时，当时只有38岁的他所预言的很多发展——目前已经成为人们日常生活中不可缺少的一部分。
德国《世界报》网站5月7日发表题为《比尔·盖茨对人类未来的七个预言》的报道称，1994年时，因特网还是个主要在大学和科研机构里占有一席之地的笨重的数字网络。但当时盖茨就很清楚，媒体将通过数据网针对个人的需求发送，商业内幕网站报道说。
当时他的设想是：“我们来假设一下，您想看电影。为了方便挑选，您可能想知道其他人都喜欢哪部电影。基于您对已经看过的电影的看法，可以推测出您最终是否会接受这部新的影片。您将能够查询到这些信息。然后作出选择，并点播电影。看完之后您同样可以与其他用户分享您对该影片的看法。”
在13年之后的2007年，Netflix公司开始了在线视频服务。在同一次采访中，这位IT业巨子也表达了对虚拟社交网络的看法。人们如何通过数字网络找到志同道合者并就共同的兴趣进行交流。直到10年后的2004年，马克·扎克伯格才创立了脸书，精准地实现了这一预言。
今天比尔·盖茨和妻子梅琳达大力投入社会项目，并对医疗卫生与环境保护计划进行资助。盖茨也一再大胆地就人类发展作出预言。它们有的给人以勇气，其他的则应作为警示引起人们的反思。近来，61岁的盖茨描述了七个可能在未来令世界变得不同的重要改变。
1 自动装置和机器人将在未来20年内令工厂和商场的工作岗位大范围消失。他对石英财经网站表示，为了稳定国家预算，应当直接对机器人征税。这样，损失的所得税就可以得到补偿。
2 大约到2030年，可再生能源将能在最大程度上满足人类对能源的需求。风能、太阳能和其他可再生能源将被用来为特别是地球上最贫穷的人群创造生存基础，去年他在自己的网站gatesnotes.com上写道。便宜的电力不仅将防止气候变化，也将有助于提高生活质量。
3 在大约15年内，非洲将因为农业的改善而实现自给自足。为此，非洲粮食产量必须在目前基础上提高大约50%。每年非洲进口的食品价值500亿美元。产量更高的种植作物和更高效的肥料已经有了，如果把它们使用到非洲，产量可以翻上一番，比尔·盖茨两年前在网站上表示。
4 穷国将从网上银行业务中获益。如果转账变得更加容易，非洲较贫穷国家的数百万人口就可以更轻松地解决他们的日常事务。为此将有新的银行服务出现，它们将令使用智能手机进行支付变得易如反掌。届时每个人在网上都有账户，利用它们进行投资、借贷或转账。他预言，2030年将再有20亿人加入到“虚拟”金钱的使用者大军当中。
5 到2035年时可能就没有什么穷国了。比尔·盖茨三年前就曾作出这一乐观的预测，通过发达国家的帮助，很多新兴工业国可能会消除贫困。更优良的种子、疫苗和数字革命将使几乎所有国家都至少达到“低至中等收入”水平。目前还有35个国家被世界银行列为贫困国家。那里的人们平均每天的可支配收入最多1.73欧元。
6 小儿麻痹症2019年将在全球范围内杜绝。通过广泛注射疫苗，患小儿麻痹症的人数得以不断减少。在上世纪80年代每年还有近40万新增病例，而去年全球就只有37例了。
7 生物恐怖主义可以在不到一年的时间里令3300万人死亡。比尔·盖茨今年初在慕尼黑安全会议上描述了这一黯淡景象。恶意传播的可传染疾病将是全球健康的最大威胁。恐怖分子可能会释放侵入性的“超级流感”或者是人造天花病毒。
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