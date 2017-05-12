朝鲜寻求引渡美中情局密谋暗杀金正恩嫌犯

美媒称，朝鲜外务省一名高级官员12日称，平壤将寻求引渡卷入其所谓上月一起由美国中情局支持的以生化毒物暗杀领导人金正恩阴谋的所有人员。
据美联社5月11日报道，朝鲜副外相韩成烈11日召集驻平壤的各国外交官开会，简要介绍了朝鲜有关美国中情局和韩国情报机构收买和强迫一名朝鲜男子加入这起暗杀阴谋的指控。
报道称，朝鲜国家安全保卫部曾暗示这起暗杀阴谋已在上月被挫败。朝鲜国家媒体自上周以来一直在播发有关这起暗杀阴谋的报道，国家安全保卫部已经发誓“查出”所有参与这起被朝鲜称为“国家恐怖主义”阴谋的人员。
韩成烈11日通过作出有关引渡的表态又往前迈进了一步，不过朝鲜尚未点出任何外国嫌犯或在国外的朝鲜嫌犯的名字。他说：“根据我们的法律，朝鲜中央检察所将利用所有可以利用的手段开始致力于要求移交涉案罪犯，以便对这一令人震惊的国家恐怖主义行径的组织者、密谋者和追随者进行惩罚。”
被朝鲜点到名字的只有一名住在平壤的朝鲜人，不过只是点出了他姓“金”——这个无处不在的姓氏，朝鲜称这个朝鲜人曾在俄罗斯远东地区短期工作过。
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