肥胖有4种，“对症下药”才有奇效

减肥是个技术活，与其一个劲地节食、吃减肥产品，不如对号入座，找准适合自己体质的中药，在日常生活中慢慢调理。
减肥没有一张放之四海皆准的方子，中医谈减肥尤其讲究辨证施治，不同原因造成的肥胖，有不同的调理方法。下面告诉你如何根据自己的体质，选择合适的减肥中药。
气虚型肥胖用黄芪
古人总结：“其人肥白，多属气虚”。这是因为“气为血之帅”，气虚则推动血液循环的动力弱，血液无法充分上达到脸部，所以这类肥胖者的外型特征是白胖。
由于血行迟缓，还常常伴随气短懒言、容易疲乏等不适感。观其舌，大多表现为舌体胖大、淡红、边缘有齿痕。
气虚型肥胖者减肥要从补气入手，首选黄芪。黄芪味甘，性微温，归肝、脾、肺、肾经，有益气固表、敛汗固脱、托疮生肌、利水消肿之功效。
黄芪药性非常温和，尤其长于补脾胃中气。可以每天用黄芪30克左右，水煎后代茶饮；或取黄芪50克左右，煎汤用来烧饭或熬粥，就变成黄芪饭、黄芪粥；也可以在烧鸡、鸭或肉的时候，放一些黄芪，增加滋补气阴的作用。
另外，气虚型肥胖者适合做一些柔缓的运动，避免强度过大，耗损元气。散步、慢跑及舞蹈等都是十分适合气虚肥胖者的运动方法。
阳虚型肥胖用肉桂
脂肪有类似棉被的保温效果，当自身能量不足、阳气不足时，身体会多存留些脂肪，以保护弱小的阳气。
阳气越虚，脂肪堆积得就越多。这些胖人看似壮实，实则外强中干。阳虚严重的甚至还容易怕冷，吃了凉的就腹泻。
这类肥胖者的调理可选肉桂。肉桂具有补火助阳、散寒止痛、活血通经之功效，可改善肾阳不足、命门火衰、上火下寒等症。
肉桂适合和牛肉搭配，牛肉也是温性的，可补益脾胃，改善脾胃虚寒、怕冷、易腹泻等症状。平时可以用肉桂煮粥、泡茶。
饮食上要少吃生冷、寒凉之品，夏天莫贪食冷饮，包括凉茶、龟苓膏、西瓜等寒凉性的水果。
运动宜选择快步走、慢跑等有氧运动，以及一些简单的吐纳方法，以增加运化功能。
痰湿型肥胖用薏苡仁
痰湿体质是现代人比较普遍的一种体质类型。痰湿体质的人多数容易发胖，身体比较沉重，总喜欢坐着不动，饭后老是犯困。
痰湿型肥胖者通常不喜欢喝水，否则容易面部虚胖、手脚浮肿。因此，健脾祛湿是关键。薏苡仁利肠胃，消水肿，久服可轻身益气。
很多痰湿体质者喝了网络流传的减肥神方薏米红豆汤，却不怎么管用。其实，这多数源于用错了薏苡仁。
薏苡仁并非直接生用，而是需要提前炒过，祛除其寒性，才能更好地发挥祛湿作用。搭配芡实、马齿苋以及淡竹叶等，健脾祛湿并用，效果才好。
湿热型肥胖用决明子
湿就好比身体内的“死水”，与痰结合，就成了痰湿；与热结合，就成了湿热。湿热型肥胖大多表现为面部油光、长痘、眼睛红赤、舌质偏红、舌苔黄腻、大便干燥或溏泄。
湿热体质者要注意疏肝利胆，清热祛湿。决明子味苦、甘，性凉，具有清肝火、祛风湿、益肾明目等功效。
用炒过的决明子泡茶，不仅清湿热，还能避免通便作用过强而可能导致的腹泻。平时宜常吃绿豆、冬瓜、莲子、薏米等清热祛湿的食物，忌食辛辣燥烈之品。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost