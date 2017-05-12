特斯拉开售太阳能瓦屋

据英国《每日邮报》5月10日报道，近日，特斯拉已经开始出售其备受期待的太阳能屋顶瓦片
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克称其长期目标是把每一个屋顶都变成太阳能屋顶。他说：“最终，我们希望所有这些屋顶都是漂亮的，都可以 通过太阳带来能源，这是我们期待的未来。”
马斯克说，这些太阳能屋瓦将在 全球范围内销售，不过今年将首先提供给美国消费者，明年会在其他国家销售。
特斯拉在一份声明中说：“预计普通房主每平方英尺(约合0,093平 方米)支付21.85美元就可以安装太 阳能屋顶，在拥有一个漂亮的新屋顶的同时还可以提高房屋的价值。”
安装面积3000平方英尺(约合 279平方米)的特斯拉太阳能屋顶的费用超过6.5万美元。据《消费者报道》说，同等面积的石板瓦屋顶仅需 4.5万美元左右。
特斯拉创建了一个网上计算器 为每位消费者计算出所需费用，并希望房主可以把安装太阳能屋顶的前期费用纳入他们的抵押贷款中。
马斯克说：“这个有些复杂，因为涉及免税代码问题。”
该公司将首先生产光滑和有纹路的像石板瓦的太阳能屋瓦，马斯克说这种屋瓦是最流行的，而且生产更容易一点。
这种玻璃屋瓦中包含光电池，但 从街上看不出来。
加上特斯拉的“防火墙”储能系统，来自太阳能屋瓦的能源可以为住户提供电力。
特斯拉公司表示还检验了这种太阳能屋瓦应对冰雹的能力，马斯克称它们可以承受“垒球大小的”冰雹。
马斯克说：“我不想给出具体数 字，但我们预计在需求方面不存在任何争议。
他夸耀说这种太阳能屋瓦将通过 口口相传来销售，并开玩笑说消费者会邀请他们的邻居来看自己的屋顶。
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