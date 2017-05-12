白宫顾问因“萨德”遭特朗普怒斥

【韩联社华盛顿5月9日电】据媒体周二报道，美国总统特朗普曾严厉批评国家安全顾问麦克马斯特，称其破坏了他让韩国支付美国在韩部署“萨德”反导系统费用的努力。
彭博社援引不愿透露姓名的白宫官员的话称，此前麦克马斯特曾打电话给青瓦台国家安保室室长金宽镇，并向他保证，特朗普要求韩国为美国在韩部署“萨德”反导系统支付10亿美元并不是官方政策。报道称，特朗普在报纸上看到这一消息后，“在电话里对麦克马斯特咆哮，斥责麦克马斯特破坏了他让韩国支付其应 付部分的努力”。
报道称，特朗普还在情报简报会议上当着麦克马斯特的面抱怨说:“这位将军破坏了我的政策。”
报道称，此后特朗普减少了与麦克马斯特会面的时间，还拒绝了麦克马斯特提出的在媒体采访前向他做简报的请求。
特朗普日前会见澳大利亚总理时，麦克马斯特也不在场。
白宫新闻发言人肖恩·斯派塞否认了上述报道的真实性。他说，特朗普与麦克马斯特的关系“非常好”。
斯派塞说看看总统本周的日程安排……除了家庭成员，也许没有人与总统相处的时间比麦克马斯特将军更多了。”他说:“总统看重将军的建议，并对将军的选择及其作为国家安全顾问的表现感到非常满意。 特朗普对麦克马斯特抱有最大的信心。”
上月底，特朗普在接受路透社记者采访时首次要求韩国支付部署“萨德”的费用，尽管这项要求违背了韩美此前的协议，即由美国支付部署“萨德”的费用，而韩国同意部署并提供场地。
韩国立即拒绝了特朗普的要求，但特朗普几天后在接受《华盛顿时报》记者采访时强调，“由他们来支付这笔费用是合适的”。
这项要求激怒了一个试图与美国合作应对日趋严重的朝鲜核威胁和导弹威胁的盟友。许多韩国人对此感到愤怒和困惑，要求废除“萨德”部署计划的呼声越来越大。
青瓦台国家安保室在与麦克马斯特通电话后说，美国承诺将遵守现有协议，但麦克马斯特随后改口说，他在通话时说的是，美国将在“重新谈判”之前遵守协议。
【韩联社首尔5月10日电】“萨德”反导系统已不仅仅是驻韩美军的战略武器系统，更与韩美、韩中、中美关系盘根错节，刚成立的文在寅政府将如何解决该
问题备受关注。
美军已于3月6日将拦截弹发射车等空运入韩，4月26日两辆发射车、火控雷达、作战指控站等关键组件在庆尚北道星州高尔夫球场火线部署就位。此前韩美两国军方都对其余组件就位日程等“萨德”事宜守口如瓶，在韩国政府换届后则变得态度慎重。韩军人士预测，总统府会与军方商讨“萨德”问题，其余组件的部署可能推迟。
军方显然很在意文在寅总统竞选期间的种种涉“萨德”言论。文在寅曾在《华盛顿邮报》美国时间2日刊发的采访中表示，在大选这一政治敏感时期不经环评、听证会等民主程序加紧部署“萨德”不可取，但也称会与美国充分商议。
专家认为，因“萨德”高尔夫球场的土地使用权已落入美军之手,一旦文在寅政府要求撤走“萨德”，将从根本上动摇韩美同盟关系。文在寅竞选班底人士表示，新政府有望彻底审视涉“萨德”决策过程，了解其何以演化到如此地步，新政府应该营造中国接受“萨德”现状所需的外交环境。
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