微软向已停止技术支持的“视窗”平台提供安全补丁

旧金山5月13日电，继全球多个国家12日遭受一种勒索软件攻击之后，因事态严重，美国微软公司当日宣布采取非同寻常的安防措施，针对攻击所利用的“视窗”操作系统漏洞，为一些它已停止服务的“视窗”平台提供补丁。
这次勒索软件攻击波及至少74个国家和地区。电脑被这种勒索软件感染后，其中文件会被加密锁住，支付攻击者所要求的赎金后才能解密恢复。网络安全专家说，这种勒索软件利用了“视窗”操作系统的一个名为“永恒之蓝”的漏洞。
微软安全响应中心在官方博客中就这次网络攻击公布客户指南说，微软正在采取所有可能的行动保护客户。微软表示，它已在3月发布了安全补丁，修复上述漏洞。运行了这一补丁的用户可免受利用该漏洞的网络攻击。尚未安装这一补丁的用户应立即行动。对于使用“视窗”所附杀毒软件Windows Defender的用户，微软在12日早些时候发布了一个针对这次网络攻击的安全补丁。
微软说，有些用户还在使用微软已不再提供技术支持的“视窗”版本，这意味着这些用户不能获取微软在3月发布的补丁。鉴于用户可能受到的潜在影响，微软决定向这些“视窗”平台提供3月发布的补丁，包括“视窗XP”､“视窗8”和“视窗”服务器2003在内的用户可下载这款补丁。
微软称，上述决定是“极不寻常的步骤”，作出这一决定基于对形势的评估，也体现了保护整个客户生态系统的原则。
据微软说，运行“视窗10”的用户不是12日勒索软件攻击的目标。
此外，微软还告诫说，当天有些攻击采用了钓鱼式手段，即向用户发送携带恶意软件的电子邮件附件。用户在打开来源不可信或不了解的附件时应谨慎小心。(新华社)
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