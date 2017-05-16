菲议员驳回对杜特尔特弹劾案

【路透社马尼拉5月15日电】菲律宾众议院司法委员会今天裁定，针对杜特尔特的弹劾控告缺乏实质性内容，不再进一步审理。这一普遍意料之中的结果彰显了这位特立独行的领导人在国会拥有坚定不移的支持。
该委员会一致投票决定驳回少数派议员加里·亚历哈诺的控告，并建议拥有292个席位的众议院驳回该案。杜特尔特总统在国会拥有超级多数。
弹劾投诉书指控杜特尔特犯有多项“重罪”并且违背公众信任，包括隐瞒财产、在反毒运动中下令处决数千人，以及在南海问题上对中国采取“失败主义”方式，明确表示不打算保护菲律宾的海上主权等。
委员会在进行了几个小时的听证会后作出这一裁定。听证会的焦点是亚历哈诺承认他并未亲眼目睹他指控杜特尔特实施的与毒品有关的处决。
亚历哈诺对于该委员会不愿倾听他所谓的涉毒暴力目击者和幸存者的广泛证词感到非常气愤。他说，该委员会完全是基于杜特尔特深受欢迎来做出决定，他们要为正在形成的独裁负责。
这起弹劾案早早遭至驳回表明，反对派在利用民主机制与杜特尔特较量时面临的挑战。杜特尔特的民众支持率高达82%，而且还有广大的社交媒体支持他。
在今天的听证会上，委员会多数成员说，亚历哈诺的投诉缺陷重重，应当被直接拒绝。
众议员哈里·罗克说，“往好了说这是歪曲，往坏了说这是谎言”。众议院副议长弗雷德尼尔·卡斯特罗说，亚历哈诺是在试图利用道听途说罢黜总统，听证程序应当终止。
有政治评论员指出，亚历哈诺弹劾杜特尔特还有一个不可告人的动机，是为了力挺一名律师上个月向国际刑事法院控告杜特尔特犯有反人类罪。国际刑事法院只会在菲律宾国内法律选项都耗尽之后才对案件行使管辖权。
亚历哈诺说他现在可能会说服他的盟友转而支持向国际刑事法院控告杜特尔特的案子，因为菲律宾没有哪个机构能够对杜特尔特问罪。
他说：“我们能去哪儿，我们到哪儿告去？我们控告无门。”
【美联社马尼拉5月15日电】菲律宾议员们今天驳回了指控杜特尔特总统犯有反人类罪的弹劾案，弹劾案控诉数千人死于杜特尔特总统的反毒行动。
杜特尔特的盟友占主导地位的菲律宾众议院司法委员会在就此举行的第一次听证会上宣布，对杜特尔特的控告缺乏足够的材料。
杜特尔特还被指控犯有谋杀、腐败罪行和财产来源不明。众议院司法委员会作出终止此案的决定在人们的意料之中。不过批评人士希望这个结果会促使向国际刑事法院控告杜特尔特实施法外处决。
这起3月份提交的弹劾控告被驳回，意味着禁止在明年3月份前对杜特尔特总统提出新的弹劾。
根据人权组织的说法，自去年6月上任以來，杜特尔特的反毒运动已经处决了7000至9000名涉嫌贩毒者和吸毒者。政府已对此予以驳斥，并在5月2日发布数据称，在警方的扫毒行动以及与毒品有关的杀人案件中，有将近4600人死亡。
菲律宾总统发言人埃内斯托·阿韦利亚说，亚历哈诺的控告是改头换面地重复捏造的指控，目的是破坏合法政府。
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