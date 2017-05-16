蒂勒森否认美俄关系有“新开端”

【奧地利《标准报》网站5月14日报道】美国国务卿雷克斯·蒂勒森明确否认美国对俄关系出现“新开端”。
不存在“最终了结”，蒂勒森周日对美国全国广播公司说。“我们正从我们所处 的位罝上开始，”蒂勒森补充说，“带着与它相关的所有问题，我们不会对这些置之不顾。
蒂勒森突出强调了他的评述，美俄关系正处于“冷战结束以来的最低点”，莫斯科与华盛顿政府之间的“信任处于非常低的水平”。这对“世界不好” 而且“肯定对我们、对美国人民和我们国家的安全利益不好”。
对于美国情报部门称俄罗斯干预美国总统选举的说法，蒂勒森说毫无疑问，此类干预是有的。但是没有证据表明这对大选结果产生了可以测定的影响。
至于未来的发展，蒂勒森建议用一个 “广泛的”视角来看待莫斯科与华盛顿的关系。如果两国关系要重新变得“像美国安全所需要的那样”，那么很多“重要的领域” 就必须得到重视。
美国总统特朗普此前在白官会见了俄罗斯外长拉夫罗夫。拉夫罗夫是特朗普上任以来会见过的最高级别的俄罗斯官员。到目前为止他与普京只是通了电话，但两位领导人将在7月于徳国举行的二十国集团峰会上碰面。
【俄罗斯卫星网5月15日报道】 俄外长拉夫罗夫在电视节目中表示，美国总统 特朗普始终声称，希望同俄罗斯在共同利益的基础上建立互相尊重的关系。
拉夫罗夫表示:“特朗普总统无论是在竞选期间还是在就任以后，都从未说过，希望和俄罗斯的关系不好。与此相反，他多次表示，希望和所有国家，包括俄罗斯，拥有正常的、互相尊重的关系，这建立在正确认识的共同利益上。”
俄外长指出:“这些共同利益，显然首要的就是反恐。”
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