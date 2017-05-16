中越强调管控好南海分歧 菲提议中菲共同开发南沙

外媒称，中国15日发布的一份中越联合公报说，中国和越南同意管控好海上分歧，不采取使局势复杂化、争议扩大化的行动，维护南中国海和平稳定。
据路透社5月15日报道，自从菲律宾总统杜特尔特改变了对抗立场后，越南就成了与中国在这一水域进行公开对抗的主要东南亚国家。
在上周中国国家主席习近平和越南国家主席陈大光就南中国海问题进行了“积极”会谈之后，这次的联合公报强调了管控分歧的必要性。
公报称，双方就海上问题坦诚深入交换意见，并同意用现有的边界谈判机制来寻求双方均能接受的基本和长久解决办法。
去年，在美国官员说中国在西沙群岛的永兴岛部署防空导弹后，中国与越南之间的关系出现紧张。
陈大光上周开始对中国进行国事访问，并参加于15日结束的“一带一路”国际合作高峰论坛。
另据《菲律宾每日询问者报》网站5月15日报道，菲律宾特使何塞·德贝内西亚14日呼吁联合勘探开发南沙群岛，与此同时，菲律宾议员对杜特尔特政府与中国进行这样的“特大交易”发出警告，因为这样的交易可能使菲律宾在与中国的南中国海争端中作出妥协。
德贝内西亚在参加中国主办的“一带一路”国际合作高峰论坛时，强调了联合勘探开发南沙群岛的石油等资源可能带来的经济利益。
德贝内西亚说：“菲律宾、中国和越南已对南沙群岛的争议地区展开三方勘测，以评估该地区进行碳氢化合物勘探开发的潜力。”
德贝内西亚对与会代表说，勘测结果显示了“充满希望”的迹象。
《菲律宾每日询问者报》日前曾报道，菲律宾将可能与中国就联合开发南中国海能源资源达成协议，最初将开发“更靠近菲律宾”的地区。
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