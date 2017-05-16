上海一旅游团刚到欧洲，全团人行李护照被偷了个精光

昨天，一个16人的上海旅游团向国内发来紧急求助，称他们在罗马度假时遭遇盗窃，全部行李连同护照一起被盗。
“原本无比期待的一场欧洲之旅，没想到刚刚启程就遭遇“灭顶之灾”。刚刚游玩了半天，连酒店都还没来得及入住，全团的行李包括护照就在大巴上被盗窃一空，不仅行程无法继续，就连回国也成了难题。”
欧洲游首日全团行李就偷了个精光
5月13日晚，旅行团一行17人从上海飞往第一站罗马。由于罗马一些景点旅游车是开不进去的，所以14日的旅程全团游客基本上是步行，约定下午5点20分在威尼斯广场集合，司机说将中巴车停在距离广场1.3公里外的停车场等候。
结果到了约定的集合时间，大家到齐后，司机把车子开过来告诉了他们一个晴天霹雳般的消息：他们放在车上的行李被窃了！上车一看，堆放在车子后部行李厢的全部行李20多个箱子都不见了。不仅如此，就连放在游客座位上的小件行李也被洗劫一空。
司机称只是吃了一个饭，大巴上东西就没了
大家都对行李被窃的事情感到不可思议，明明司机就在车上，为何发生了盗窃？
司机解释说，他中间出去吃饭，大概有1个多小时不在车上，就在这个时间段盗贼把驾驶门锁撬开，打开车门进车行窃。
然而游客们发现，驾驶门上并没有明显的撬痕，车子在出事之后仍然正常在使用。且事发后司机也没第一时间告知他们，而是等到集合时间到了才告知。
司机被指为临时聘用。
“我们感觉这肯定是有计划、有预谋的一次团队行窃，全部20多个大箱子，一两个人肯定没办法搬，需要有车子来拖的。”旅游团怀疑。
这个怀疑不是没有理由的，该临时司机“监守自盗”的嫌疑很大。“一般撬车门偷东西都是摸包，不会连行李都丢了，应该是司机把车直接开去销赃了，查查大巴的gps轨迹，正规在册的旅行团巴士都有gps监控。”有网友提出建议。
游玩兴致全无 只想赶紧回国
原本按照行程，他们次日要去佛罗伦萨，结果只能滞留罗马。15日一天，全团游客来到中国驻罗马领事馆求助，补办临时通行证件。
不过，盗窃事件的发生已经浇灭了旅游团继续游玩的兴致，大家都想着赶紧回国。“我们的衣服都已经连续穿了三天了，晚上都还不知道住哪里。”
哎！多么“浪漫”的罗马假日，惊不惊喜，意不意外？
实际上，中国游客在欧洲被盗抢的情况已经屡见不鲜。根据携程旅游保险部门的统计，中国游客在欧洲被盗抢的几率最高。然而，欧洲当地警方接到的中国人被盗抢报案数量不多，主要因为中国人的保险意识欠缺，经常忍气吞声。
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