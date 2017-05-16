东南亚有望成亚洲增长最快地区

美媒称，国际货币基金组织的数据显示，东盟五国（即印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南）的年经济增长率将在2022年前保持逾5%的速度，而北亚的平均增长率将仅为3%。
据彭博新闻社网站5月10日报道，澳新银行驻新加坡经济学家伍伟文（音）说，东南亚“汇集了有利的人口状况等一系列积极因素”，这将刺激人工成本降低并带动国内消费增长。“北亚正处在更成熟的发展阶段，因此预计它们会呈现较为适度的增长。”
根据野村控股公司的估计，尽管中国、日本和香港等国家和地区自2015年以来都出现了劳动人口下降的情况，但东南亚的劳动年龄人口数量将在2020年前一直呈上升势头。野村控股公司的经济学家在一份报告中说，以菲律宾为例，预计该国15岁到65岁的人口数量将增加1.9%，而马来西亚这个年龄段的人口将增加1.6%。
该地区的强劲增长前景正吸引可口可乐公司等企业前往，它们正在越南和马来西亚扩大经营。苹果公司正在印度尼西亚建立研发中心，喜力啤酒公司则在与百威英博公司、朝日集团控股株式会社以及麒麟控股株式会社角逐越南最大啤酒厂的股份。
野村公司说，各异的人口前景正在对该地区每个国家的增长轨迹产生影响。该公司说，人口老龄化问题将在未来若干年拉低所有北亚主要经济体的潜在增长率，而东南亚经济体的潜在增长率或许会增加，不过新加坡是个例外。
东南亚国家同样在加紧开展雄心勃勃的大规模基础设施项目。安永会计师事务所说，由10个成员国组成的东南亚国家联盟的基础设施开支将在2025年前维持在年均1100亿美元的水平。
这些项目将改善整个东南亚的产品运输、服务和人员流通情况。但是安永的东盟及新加坡执行合伙人马克斯·罗（音）说，考虑到这些项目的规模，注定会发生一些小问题。
罗说：“遗憾的是，在设法做这件事的时候总是会有障碍。其中一些基础设施项目是跨国的，因此必须适应各国的政治、社会和经济环境。”
罗表示，随着经济迅速发展，东南亚必须坚持既定路线。“鉴于各国的民族主义或民粹主义日益高涨，如果各国在全球化问题上走回头路，那这可能会构成阻碍。但如果所有国家齐心协力为了同一个愿景努力，那么这件事就可以做成。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost