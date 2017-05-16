农业未来什么样？到英国看看全球首家无人农场

英媒称，一组农业工程师正在尝试创建全球第一家无人农场：在没有任何人进入农田的情况下播种和收获粮食作物。
据英国《每日邮报》网站5月11日报道，研究人员开发了一种自动拖拉机，可由农场主在控制室操作，进行播种和喷洒。
与此同时，利用无人机监控作物生长情况，这样农学家就不必亲自去农田观察了。
实验田上已经条播了春播作物大麦，经过数月耕作，将于8月和9月收割。
然后，一台自动联合收割机将对这片农田进行收割。
来自英国什罗普郡哈珀亚当斯大学的研究小组相信，他们的研究将给农业带来一场革命，可以解放农民，让他们拥有更多时间。
乔纳森·吉尔、基特·富兰克林和马丁·埃布尔利用市场上已有的小型机械（包括小型拖拉机），将它们应用到大学工程实验室。
吉尔说：“基特和我讨论了我们对农业和机器人的期盼，鉴于我使用无人机系统的背景，我知道有现成的相关技术可用。我们三年前就有了这个想法，但用了不少时间才获得项目经费和支持。”
他说：“我们已设法播种和翻地。现在我们就等待种子发芽。”
研究人员利用无人机进行空中评估，观察作物生长情况。
富兰克林说：“作为一个团队，我们认为自动化农业已无技术障碍。这个项目赋予我们证明这一点并改变公众观念的机会。
“我们希望把各种技术统一起来，创建一整套系统，好让我们在从开始到收割的整个耕种过程中无需亲自到农田去。
“这是世界首创，但是工程研究就是要不断突破限制。”
这位27岁的讲师坚定不移地认为自动化是“农业的未来”，而且不会导致农民失业。
他说：“自动化是农业的未来。我们现在正处于农业机械规模已不可持续的阶段。
“多年来，农业机械越来越大型化，而且一直在提高工作效率。”
“但是，我们发现这些大型机械存在很多问题，除了精准农业面临的重要问题外，还有土壤板结导致土壤肥沃度降低，妨碍了植物生长。”
他认为自动化将创造一个可持续系统，多种小型、轻型机械进入耕地，可减少土壤板结度。
富兰克林说：“这些小型自动化机械反过来将促进高分辨率精准农业的发展，不同的农田、甚至可能是某一株作物都能得到区别对待，同时优化农田耕种投入并有可能将成本大大降低。”
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