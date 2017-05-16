此次全球网络攻击为何不同寻常

美媒称，今天一场规模空前的网络攻击降临全球，英国人手忙脚乱地修复崩溃的医院网络，其他许多国家的技术员则忙于保卫工厂、银行、政府机关和运输系统的无数台电脑。
攻击规模空前
美联社5月13日报道，英国内政大臣13日在伦敦参加政府紧急会议后表示，在全国248个国民保健署机构中，有五分之一遭到攻击。恶意软件迫使医院推迟或取消成千上万名病人的诊疗安排，甚至影响到身患癌症等严重疾病的患者。
英国安全官员敦促各机构采取自我保护措施，升级安全软件补丁，运行杀毒软件，进行数据备份。
俄罗斯有关部门过了一段时间才承认自己受到了影响，但它们坚称所有网络攻击都已被化解。
负责警务工作的俄罗斯内务部证实自己沦为受害者。俄罗斯国际文传电讯社援引内务部发言人伊琳娜·沃尔克的话说，问题的症结已经找到，但沃尔克没有透露更多细节。
俄罗斯卫生部发言人尼基塔·奥金佐夫称，针对卫生部的网络攻击已被“有效击退”。
据法新社5月13日报道，国际调查人员13日对网络攻击的幕后黑手展开追查。此次前所未有的网络攻击影响到数十个国家的系统，包括银行、医院和政府机构，安全专家正试图遏制其后果。
攻击始于周五，被称为迄今为止规模最大的网络勒索式攻击，殃及世界各地的国家机构和主要企业——从俄罗斯的银行和英国的医院到联邦快递公司和欧洲各汽车厂。
罪魁祸首难觅
欧盟刑警组织表示：“近日这起袭击事件规模空前，需要复杂的国际性调查来确定罪魁祸首。”
该组织称，其下属欧洲网络犯罪中心的一个特别工作组“专为协助此类调查工作而设，将在辅助调查方面发挥重要作用”。
攻击所使用的勒索软件显然利用了微软操作系统的一个安全漏洞，攻击者锁定用户的文件，用户向其支付一定金额的虚拟货币比特币之后才予以解锁。
受害者电脑屏幕上弹出的图像要求支付相当于300美元的比特币，并要求在三天内付清，否则价钱会翻倍。而且，如果攻击者在七天内没有收到赎金，文件就会被删除。
但专家和政府都提醒不要顺从黑客的要求。
美国国土安全部的计算机应急小组表示：“支付赎金并不能保证被加密的文件获得解锁，它只会保证作恶者得到受害者的钱，在有些情况下还得到他们的银行业务信息。”
据路透社5月13日报道，世界各地的企业周六开展紧急行动以防范再次出现网络攻击。
一种被戏称为“想哭”（WannaCry，也称作WanaCrypt）的毁灭性病毒的攻击步伐在周五深夜有所放慢，此前这种所谓的“勒索软件”锁住了大约10万台计算机，要求机主支付300至600美元才能重新读取他们的数据。
以色列网络安全公司克莱罗蒂的高管帕特里克·麦克布赖德说：“它暂停了下来，但还会再次出现。我们十分肯定地预感到这种攻击会回来。”
美国赛门铁克公司预计，到目前为止病毒感染造成了数千万美元的损失，其中主要是清理企业网络的费用。
一名分析师称，迄今为止人们支付的赎金总数仅为数万美元，但他预计这一数额将上升。
事态或将升级
据美联社5月13日报道，一些不寻常的因素叠加到一起导致被称为“想哭”的网络勒索式攻击迅速蔓延到世界各地。
亚利桑那州的专家奥里·艾森表示，鉴于其提出的赎金要求，12日的攻击事件似乎是“低级”的行为。但他强调，核电厂、大坝或铁路系统等关键性基础设施也可能遭遇同样的攻击。
据称，一名年轻的网络安全研究人员无意中激活了恶意软件的所谓“切断开关”，从而帮助阻断了此次全球勒索软件网络攻击的蔓延。
英国《卫报》13日报道说，这名22岁的研究人员在英国工作，网名为MalwareTech，他发现该软件的传播可以通过注册一个乱码域名来阻止。该报援引这名研究人员的话说：“事情还没完。攻击者会意识到我们是怎样阻止它的，他们会改变代码，然后重新开始。”
此次攻击促使微软公司采取不寻常之举，为旧版“视窗”系统提供安全补丁。在此之前，微软为旧版系统如2001年“视窗XP”制作了补丁，只提供给支付了延长技术支持费用的用户，大多是比较大的组织机构。但数以百万计的个人和较小的企业仍在使用这种系统。
微软现在表示将向所有人免费提供补丁。
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