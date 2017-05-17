俄罗斯重新向古巴大量供油

俄罗斯重新在古巴这个位于美国门口的国家打起了战略牌，并开始代替陷入严重危机的委内瑞拉向古巴提供石油。莫斯科认为哈瓦那的经济开放成功与否取决于卡斯特罗政权能否稳定，因此俄罗斯重新像冷战时一样，向古巴提供帮助。
据西班牙《阿贝赛报》网站5月16日报道，5月初，俄罗斯石油公司宣布与古巴金属进口公司签署一项协议，向古巴提供25万吨石油和衍生品。据路透社报道，这批石油和衍生品市场价值约为1.05亿美元。然而，就像古巴无法付清委内瑞拉的石油款项一样，古巴也可能永远无法付清俄罗斯的这笔款项。
这项协议显然是一个质的飞跃，因为2010年至2015年俄罗斯仅向古巴提供了1130万美元的石油。考虑到那一时期的平均油价是现在的两倍，就可以看出当时的供应量并不大。
2014年初，莫斯科曾表示希望重返古巴，当时俄罗斯国防部长绍伊古表示希望重新在古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜建立军事基地，但随后的乌克兰和叙利亚危机导致这些计划被搁置。去年俄罗斯再次表示希望在海外建立军事基地，而且不排除重启古巴的洛尔德斯雷达站。重新启用的这座雷达站将距离美国总统更近，因为特朗普经常在位于迈阿密的海湖庄园处理公务。俄罗斯增加对古巴的石油供应就是重返古巴的第一个信号。
由于缺乏有关上述协议的详细信息，因此无法确定这是不是一项独家协议，或者石油供应是否具有持续性。专家指出，在委内瑞拉无法向古巴提供石油期间，俄罗斯很可能将代替该国供应石油。
委内瑞拉前总统查韦斯执政期间每天向古巴赠送10万桶石油，以换取古巴在教育和医疗方面的援助。其中一部分石油被古巴在市场上销售。这一时期委内瑞拉扮演的角色是苏联在冷战期间的角色。苏联解体后撤回了对古巴的所有援助，陷入经济危机的古巴在查韦斯的援助下才得以摆脱困境。
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