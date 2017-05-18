“渝桂新”国际联运通道贯通重庆和新加坡

近日，满载着从中国重庆经铁路运来的22车集装箱货物，在到达广西北部湾畔的钦州港完成通关后，经由钦州港运输至新加坡及其他国家及地区。这是“渝(重庆)桂(广西)新(新加坡)”国际联运通道首次全程贯通试运行，这条海铁联运通道较既有的江海联运模式缩短了20天以上的运输时间。
“渝桂新”国际联运通道从重庆出发，利用铁路运输，经贵阳､南宁到达广西北部湾港，进而实现向南经海运至新加坡及全球，向西北连接川渝地区及“渝新欧”通道。
广西钦州港保税区管委会常务副主任王雄昌介绍说，这是一条兼具内外贸功能的国际海铁联运大通道，也是中新(重庆)战略性互联互通项目“南向通道”的重要组成部分。“渝桂新”通道与“渝新欧”通道相连，将“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”有机衔接起来，形成一条连接东南亚､经广西至重庆到欧洲的亚欧海陆新通道。
据悉，此次“渝桂新”试运行班列运输品类为成品纸及摩托车，其中成品纸为内贸货物，摩托车为外贸货物，将继续沿“渝桂新”通道至新加坡再到印度尼西亚。“渝桂新”班列开行后，预计今年将完成约1万标准箱的运输量，成为川渝货物出海的快捷新通道。
广西北部湾港是中国大西南地区重要的出海港口，2007年广西决定整合防城港､钦州港和北海港三个港口，“三港合一”成立北部湾国际港务集团。
经过多年发展，北部湾港确立以钦州港区作为集装箱业务的核心，在码头泊位､航线开发及铁路延伸进港区等硬件设施方面大力投入。目前，北部湾港已经初步形成了面向东盟的物流集散基地，已开通外贸航线30条，覆盖新加坡､曼谷､关丹､巴生､雅加达等东盟国家港口城市。
广西北部湾国际港务集团董事长周小溪说，对重庆等地来说，相比于传统的长江水运通道，铁路运输至北部湾港出海的时效性和稳定性优势明显。重庆至广西钦州的铁路运输距离比重庆至上海的江运距离要短850公里，运输时间可缩短13天以上。重庆经钦州至新加坡的海铁联运通道比重庆至上海至新加坡江海联运通道，运输距离减少2100多公里，全程用时可减少20天以上。
周小溪说，“渝桂新”通道是利用北部湾港的区位优势､航线基础，打通连接重庆-北部湾-新加坡的国际多式联运大通道。“渝桂新”通道班列运行常态化后，来自中国西南腹地的货物可利用成本较低的铁路运输到广西北部湾港出海，经新加坡中转欧美､中东和非洲等市场。
“这条路线的打通，将大大增强中国西部地区物流成本和时效两个核心竞争力，实现其战略通道的意义。”周小溪说。
北京大学全球互联互通研究中心主任､国际关系学院教授翟崑说，“渝桂新”通道将加强跨省区尤其是西南地区之间的产业合作，有效服务西南､中南和东部地区的产业发展，推动中国大西南地区与东盟以及“一带一路”沿线国家的国际合作走向纵深。(新华社记者 潘强 朱丽莉 黄凯莹)
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