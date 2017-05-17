普京：见特朗普弹什么曲还没定

【美联社莫斯科5月15日电】俄罗斯总统普京周一说，他还没有决定在与美国总统特朗普会面时弹奏什么曲子。昨天在等待与中国领导人会晤的时候，普京曾弹钢琴消磨时间。
美国国务卿雷克斯·蒂勒森4月份曾与普京会面，几周后，俄罗斯外长谢尔盖-拉夫罗夫将在白宫与特朗普会面。
特朗普与普京备受期待的会面还没有定下时间，不过多半会于7月在德国举行二十国集团峰会期间落实。
今天有记者问普京，与特朗普会面会弹什么曲子？普京回答说:“那得先见上一见，谈上一谈，才能决定弹什么曲子合适。”
【路透社北京5月15日电】俄罗斯总统普京周一在访华期间对记者说，要说他2018年是否寻求竞选连任，现在还为时尚早。
在北京出席会议期间的记者会上，有记者问道，关于他可能的竞选连任，现在给出答案的时间是否已经到来？普京回答说，还没有。俄罗斯计划在2018年举行总统选举。
另有一名记者问普京，在与美国总统特朗普会见时会弹奏什么曲子。普京回答说， 需要根据会谈的结果选一首袖子。
普京周一还说，情报机构应认识到开发能被恶意使用的软件的危险。他暗指勒索蠕虫病毒“想哭” (Wanna cry)
普京指的是有报道称,这款黑客工具最初由美国情报机构国家安全局开发，但被黑客窃取。
他对记者说，俄罗斯的一些组织机构受到该病毒的影响,但没有“造成严重损害”。他否认俄罗斯是这款恶意软件的幕后元凶。
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