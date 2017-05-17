从共享单车到共享充电 中国分享经济 无处不在

港媒称，中国的投资者正在打赌，他们认为共享充电服务将成为分享经济迈出的下一步。
据香港《南华早报》网站5月15日报道，庞玉金（音）是深圳的一名公关业人士，她的生活处处都要依赖手里的iPhone手机，不论是回复工作邮件，还是支付打车费。
但频繁使用手机也存在一个问题，全球的智能手机用户对这个问题都不陌生：电池续航时间过短。正是这个问题让28岁的庞玉金感到不安，她总是担心手机在不该没电的时候电池耗尽。
尽管庞玉金有好几个充电宝，但她很少随身携带，原因不是忘了拿就是嫌充电宝又大又沉，索性留在家里。相反，每当出门遇到手机电量低的时候，她总是跑到附近的餐馆，希望能借个充电器给手机充电。
庞玉金最近不用再这么麻烦了，因为她发现中国的分享经济出现了最新的一个奇特事物——充电宝租赁服务。
庞玉金说：“这真的很方便。我觉得这个想法很棒，我也看到很多人都在使用这种服务。”
中国的投资者正在打赌，他们认为像庞玉金这样的客户将帮助共享充电服务成为该国分享经济迈出的下一步。在此之前，中国已经出现像“优步”一样的叫车软件，此外还有似乎无处不在的共享单车服务，如今从北京到上海、从杭州到成都，随处可见。
根据网络投资数据库平台IT桔子网站的数据，4月以来，中国投资者已向11家共享充电初创企业投入了至少1.6亿美元的资金。其中，小电科技在创立5个月后就吸引到中国互联网巨头腾讯的关注。
自助租借充电宝平台来电科技的发言人说：“如今的中国人甚至连钱包都懒得拿，都在用移动支付。你认为他们出门时会带着充电宝吗？”
尽管来电科技等公司已经取得成功，但一些分析人士认为，现在判断这样的商业模式是否有意义还为时尚早。还有人越来越担心是投资泡沫在推动分享经济的发展。
所谓的分享经济近年来发展迅速。官方数据显示，2015年分享经济市场规模达到1.956万亿元人民币。如今的中国似乎分享无处不在，大到汽车房子，小到一把雨伞。在成都就有一款手机软件能帮助车主在自己的车位空闲时租给别人使用。
中国政府预测，到2020年分享经济将占到全国经济总量的10%，2015年的这一比例接近3%。
上海凯源资本董事总经理陆修泉说：“我认为分享经济已经出现了泡沫。虽然在某些层面或许存在某种分享形式的合理需求，但我不认为这种需求可以作为大量资本流入的根据。”
类似的观点在社交媒体上也很多，许多文章都认为大量涌现的共享充电企业终将难逃失败的命运。
与人们的直觉相反的是，一些批评人士认为，中国的分享经济正在助长资源的浪费。
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