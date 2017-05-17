为应对劳动力短缺，日本中小企业加大自动化投入

英媒称，迫切希望克服日本劳动力日益短缺问题的中型企业计划购买机器人和其他设备、使众多工作实现自动化，包括制造、掘土和酒店客房服务。日本银行进行的一项调查显示，股本为1亿至10亿日元（约合88万至880万美元）的公司计划在4月开始的财年内将投资增加17.5%，为有史以来最高水平。
据路透社东京5月15日报道，如果这方面的投资雄心得以实现，那将表明在日本努力应对人口减少并迅速老龄化这一困境之际，尚存一线光明。这将使设备制造商受益，同时提高该国较低的生产率并推动经济增长。
日本应对人口老龄化的方式将为中国和韩国等其他正在老龄化的社会提供关键经验。在未来若干年内，这些社会也将不得不应对类似挑战。
任职于川崎重工业公司机器人部门的桥本康彦（音）说：“超过90%的日本公司是中小型企业，但是，这些公司大多数未使用机器人。我们正以这些公司为目标开发大量应用和产品组合。”
产品之一是一种身高170厘米的双臂机器人。川崎公司称，这种产品销路很好，因为它能适应电子设备制造商、食品加工商和制药公司的多种工作。
连锁酒店也需要机器人。例如，东京迪士尼乐园附近的Henn Na酒店（意为“奇特的酒店”）自称机器人酒店。这家有100个房间的酒店的经理幸雄永井（音）说，该酒店使用140个不同的机器人以及人工智能设备为客人服务，能在只有两三名员工的情况下运转。
每个房间配备一个名叫Tapia的蛋形机器人。生产Tapia的MJI公司的千叶沙耶香（音）说：“起初，我们面向家庭出售这种产品，但现在，向我们询问产品情况的企业越来越多。银行、医院和酒店对于用Tapia接待客户和与客户沟通产生了兴趣。”
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