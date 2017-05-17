母乳中化合物可杀死癌细胞 或为治疗膀胱癌良药

英媒称，母乳的养生功效经常得到证实。一项新发现显示，母乳中一种被称为“哈姆雷特”（Hamlet）的化合物也许能为我们提供一种杀死癌细胞的更有效、更具针对性的方法。
据英国《独立报》网站5月14日报道，瑞典隆德大学的研究人员测试了“哈姆雷特”对膀胱癌患者的疗效，得到的结果令人满怀希望。
在对膀胱癌患者进行的早期试验中，注射了这种化合物的患者在几天内就开始通过尿液排出被杀死的癌细胞。
相比于同时杀死体内癌细胞和健康细胞的化疗和放疗，母乳中的这种化合物只攻击癌细胞，从而提供了一种替代方案。
这种物质是免疫学教授卡塔琳娜·斯万堡在研究抗生素时意外发现的。
她对英国《每日邮报》记者说：“令我们感到惊讶的是，在我们添加了母乳中的这种化合物后，癌细胞死亡了。这完全是一个偶然的发现。”
斯万堡解释道，她当时在寻找新型抗菌剂，而新鲜母乳中含有大量抗菌物质。
她还说，含有α-乳白蛋白的母乳会在胃里变成一种抗癌剂，却不会对健康细胞造成伤害。
这种化合物能够避开癌细胞的外层防御，攻击线粒体和细胞核。
通过使癌细胞失去能量来源，这个凋亡过程即是对癌细胞进行“重新编程”，使之衰弱和死亡。
斯万堡说：“‘哈姆雷特’攻击和杀死癌细胞的能力有些不可思议。”
科学家们表示，母乳中的这种化合物也能帮助肠癌和宫颈癌患者。一项“哈姆雷特”与安慰剂的对照试验眼下正在筹划中，它将验证这种物质的功效。
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