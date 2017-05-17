文在寅对各大国启动特使外交

【韩联社首尔5月16日电】韩国总统文在寅16日在青瓦台与被派往美中日俄四国的特使共进午餐时强调，政府此次派遣特使前往主要四国，意味着韩国“首脑外交”正式启动。
文在寅指出，目前韩国所处的外交、安全局势比以往任何时候都要严峻，近6个月来韩国在首脑外交方面一片空白，很感谢各位在这一严峻的时刻担任十分重要的角色。
5月16日上午，韩国总统文在寅与即将被派往美中日俄四国的特使共进午餐。左起为派往俄罗斯特使宋永吉、派往日本特使文喜相、文在寅、派往中国特使李海瓒、派往美国特使洪锡炫。
派往中国特使、前总理李海瓒表示，将做好特使工作，争取舆论的暖风继续吹下去。
派往美国特使、前电视台JTBC会长洪锡炫表示，在半岛局势极其敏感的时刻担任美国特使，深感责任重大。将以韩美首脑通电话内容为基础，同美国国会相关人士讨论韩美同盟等事宜。
【韩国《中央日报》网站5月16日报道】因朝鲜发射弹道导弹，围绕半岛的紧张气氛再次升级，现在文在寅政府的四强外交将正式启动。
文在寅总统将从17日开始向美国、中国、日本 和俄罗斯派遣特使。
韩国青瓦台15日正式宣布派迫特使。青瓦台公报首席秘书尹永灿表示:“文在寅总统上周在与主要国家首脑进行一系列通话时，就韩国政府对朝核间题等核心问题的蓝图和政策方向进行了说明。作为此后采取的后续措施,我们将可理解和传达总统外交远景和政策的人士任命为特使。”
青瓦台高层人士对特使与对方国家首脑会面一事表示，“各国首脑各有日程，因此(现在)很难确认”。但各特使带着文在寅总统的亲笔信前往，因此即使不会见首脑，也将会见政府高层相关人士。
【韩士社首尔5月16日电】韩国青瓦台公报首席秘书尹永灿16日表示，韩国和美国商定6月底在华盛顿举行首脑会谈。
尹永灿表示，当天青瓦台外交安全工作组组长郑义溶与美国白宫国家安全委员会亚洲事务资深主管马特·波廷杰在青瓦台会面,并就首脑会谈的时间等达成一致。
总统文在寅当天也来到双方会面场所与波廷杰进行了对话，他向波廷杰表示希望能尽快与特朗普见面。
尹永灿还说，韩美双方在当天的会谈中同意采取联合措施,使朝鲜“完全”放弃核武器。他说:“首先，他们一致同意最终目标是让朝鲜完全放弃核武器。其次，他们同意使用包括制裁和对话在内的所有可行手段。”
文在寅周二在与加拿大总理特鲁多通电话时也誓言谋求以对话与施压相结合的手段，采用“大胆的”方法“从根本上”实现朝鲜无核化。
这是韩国新任总统首次呼吁朝鲜实现完全、彻底的无核化。
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