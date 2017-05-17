马克龙访德共商欧盟改革路线图

【德国新闻电视频道5月15日报道】德国总理默克尔在柏林会见到访的法国总统马克龙。双方尽一切努力展现对欧盟的信心，并计划推动欧盟现代化,同时两 人也对就现有条约进行改动持开放的态度。默克尔和马克龙在柏林宣布了一个对欧盟和欧元区进行改革的共同路线图。
“我们将给予整体以新的动力”，默克尔在马克龙就任后首次外访的联合记者会上说。为此，他们愿意对条约进行改动。“不管怎样，德国愿意这么做”， 默克尔说。“整个世界都在改变”，她补充道。马克龙也强调说:“对我们而言这方面没有任何禁忌。”
马克龙在竞选期间与极右翼的勒庞相反，持明确的亲欧路线，并致力于与德国保持密切的伙伴关系。
马克龙在柏林宣布他的国家将进行“彻底的改革”。法国在过去30年里没能解决大规模失业的问题。“政府将致力于这一目标”,马克龙承诺。
和默克尔一样，他也要求减少欧盟的官僚主义阻碍。在与柏林保持密切一致的情况下，他勾勒了“重建欧洲和欧元区行动”的框架。这位法国新总统拒绝将欧元区的旧债共有化。“这导致一种不负责任的政策”，他说。但马克龙倡议在欧元区启动新的投资行动。 “我们必须引入新的资金”,他要求。
这位法国总统表示，德国和法国到了一个“历史性的时刻”,两国必须进一步加强合作，“我们的关系需要更大的信任和具体的成果”。他向默克尔承诺:“我将是一个坦诚、率直和有建设性的合作伙伴。”
默克尔答应给予他支持。默克尔说:“德国的利益与法国的利益紧密结合在一起:长远来看，只有欧洲好了德国才会好，而欧洲只有在有一个强大的法国的情况下才会好。”
默克尔和马克龙宣布在6月份法国国民议会选举后召开重要部长会议。会上将对“会给我们的合作注入新动力”的双边计划进行介绍。
马克龙此前在柏林总理府前检阅了仪仗队。默克尔以热烈的握手欢迎来自巴黎的客人,但双方并未进行礼节性的亲吻。
【法国国际广播电台网站5月15日报道】法国新总统马克龙的首次外访选择了德国。在与德国总理默克尔会晤后，两人均表示,希望给法德关系注入新的活力。
两人还表示将在一些议题上更好地合作，这些议题包括难民申请庇护权、修订外籍劳工相关规定、统一贸易政策以及加强欧元区的融资能力以便投资共同项目。马克龙强调说，欧洲需要更加务实的工作方法。 默克尔和马克龙均表示要加强欧洲和欧元区，在双方都关心的议题上共同努力。
法国总统马克龙表示，法德应该尽快制定一个共同的路线图，以便更好地遏制欧洲的民粹主义。马克龙还表示，要给为表达愤怒而投了勒庞一票的选民一个回应。默克尔也表示，法国大选表明要进一步加强欧洲。
另外，马克龙和默克尔还表示，为了强化欧元区，不排除改变已不合时宜的欧盟条约。
【德国之声电台网站5月15日报道】默克尔以仪仗队欢迎39岁的法国新总统马克龙的到来。马克龙抵达柏林后,在同默克尔举行的联合记者会上明确表示，“我从未呼吁要求发行欧元区共同债券”。他接着说道:“我不主张分摊欧洲过去的债务。否则这将演变成一个不负责任的政策。”
此前，马克龙希望设立一个欧元区财长职务并发行欧元区共同债券的表态在德国引发讨论。默克尔领导的联盟拒绝引入欧元区共同债券。
德国总理默克尔和马克龙都有意对欧盟现有条约进行改革。默克尔在记者会上指出，“如果我们可以说出为什么这样做、我们这样做有何意义，那么德国将时刻为改革作好准备。”马克龙强调，“对我们而言，没有禁忌”。
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