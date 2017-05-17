全球邮轮公司争抢中国市场：中国乘客在船上也爱买买买

美媒称，刘静（音）在早晨7点醒来，安排她84岁高龄的母亲和两岁的孙子吃早饭，然后一整天看着孩子在游乐场玩耍，中间休息、吃午饭、睡午觉，晚上可能看会儿电视。
彭博新闻社网站5月15日报道称，这对于中国的退休人群来说并不稀奇，许多人都担负着抚养孙辈的任务。不过今年57岁的刘静正在乘坐豪华邮轮“歌诗达大西洋”号，邮轮上丰富多彩的娱乐活动与安排大都被她忽略了。
她说自己没有时间参加那些活动。刘静是北京居民，去年年底她和丈夫、母亲以及孙子乘坐“大西洋”号邮轮从天津港出发。刘静说：“放眼所及，邮轮上到处都是像我这样带着小孩的老年人。”
包括皇家加勒比海游轮公司和嘉年华邮轮公司在内的各家邮轮公司纷纷向中国派出多艘豪华邮轮，以充分抢占这个全球增长最快的市场，但它们也面临各种挑战。除了要满足中国乘客的口味以外，它们还要应对这个地区日益动荡的政治局势，而且很快将出现一个新挑战：中国公司正在打造自己的大型邮轮。
总部在上海的邮轮运营商天海邮轮公司首席执行官莫付生表示：“目前仍处在一个学习阶段。大家都在适应并了解更多中国市场究竟想要什么。”
中国乘客的数量在5年内增长了9倍，2016年约为200万人次。据估计，到2020年，乘坐邮轮的中国乘客数量将达到450万人次。据国际邮轮协会表示，大多数中国乘客都是进行短途旅行——平均5天——前往韩国和日本。
这个市场的潜力是如此巨大——和美国每年有超过1100万人乘坐邮轮旅行的情况相比，中国仍然有很大差距——以至于邮轮公司都在把更大更好的船派往黄海，调整它们提供的服务，并寻找新目的地，以努力说服中国游客——邮轮不仅仅是一种交通方式。
皇家加勒比海游轮公司的最新豪华邮轮“皇家赞礼”号能容纳约4900名游客，还拥有甲板跳伞和机器人服务员。这艘邮轮在5月4日抵达天津港，为夏季航行做准备。
不过在中国消费者适应海上生活之前，邮轮公司首先要调整自己的服务以适应本地需求。这要从厨房做起。
皇家加勒比海游轮公司总裁亚当·戈尔茨坦表示：“不管是早餐要吃饭或喝粥，还是午餐和晚餐要供应不同类型的海鲜，它们都应该符合中式餐饮的习惯。”
其次是娱乐活动。比起传统的百老汇式表演，中国时下流行的歌舞表演和有名人参与的活动显然更受欢迎。天海邮轮的“新世纪”号曾邀请参加过《中国好声音》的歌手来船上演唱，并在船上举办世界小姐中国赛区的决赛。
戈尔茨坦表示：“购物更是重中之重。”他补充说，中国乘客在船上商店花的钱是其他国家游客的两到三倍。
不过中国市场最大的不同或许是：豪华邮轮之旅常常成为多代人欢聚一堂的节日。
莫付生说：“中国乘客非常注重家庭，他们喜欢花许多时间与家人待在一起。”
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