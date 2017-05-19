特别检察官：美政坛“超级调查员”

【法新社华盛顿5月18日电】作为美国司法界非常罕见的存在，特别检察官相当于一位权力扩大、独立性增强的超级调查员。
在华盛顿的沉重气氛中，美国司法部二号人物罗森斯坦周三任命罗伯特·米勒担任特别检察官。
这位联邦调查局前局校被委任针对俄罗斯干预2016年美国大选以及莫斯科与特朗普竞选团队成员之间的可能勾结展开调查。
与普通的联邦检察官不同，特别检察官拥有更大的行动自由。特别检察官无需向上级汇报他的每一步调查，虽然理论上他从属于司法部，并受命于总统。
司法部长（如果像此次一样，司法部长回避，则由副部长代替）无需解释他挑选特别检察官的标准，如果他愿意，他可以在私营领域挑选特別检察官。
米勒就属于这种情况，目前他是一家私人法律事务所成员，即将离职。特别检察官可以发起嘱托即委托另一法院调查案件，要求更多的调查手段，不过需要提前通知司法部长打算采取的重要行动。
司法部长有权反对特别检察官希望采取的调查行动，并且随时可以撤销自己任命的特别检察官，前提是他判断后者犯下了严重错误或者面临利益冲突。
阿博尔德·考克斯是著名的特别检察官之一，他曾负责调查位于华盛顿水门大厦的民主党全国委员会办公室遭窃听事件。时任总统尼克松强硬地解雇了考克斯，这一事件被称为“周六夜大屠杀”：时任司法部长埃利奧特-理查森和副部长威廉·拉克尔肖斯因为不愿解雇考克斯而辞职。这一事件最终导致尼克松下台。
【中央社华盛顿5月17日电】“通俄门”甚嚣尘上，美国总统特朗普已确定将面对特别检察官的调查。回顾美国动用特别检察官调查总统的历史案例，个个都具有改编为卖座电影的本钱。
美国司法部今天任命特别检察官调査“通俄门”。有分柝指出，这意味着特朗普可能成为美国史上第4位面临弹劾的总统。
美国近代史上曾有两次任命特别检察官辋查总统。除了尼克松的“水门事件”，另一起就是克林顿的“莱温斯基案”。特别检察官的工作具有高度独立性，并有权根据调查结果起诉任何涉案者。
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