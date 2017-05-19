韩总统特使访华谋“增进互信”

【新华社北京5月19日电】国家主席习近平19日在人民大会堂会见韩国总统特使李海瓒。
习近平指出，中韩两国是近邻。两国建交25年来，双边关系实现跨越式发展，为两国和两国人民带来巨大福祉，也为维护地区和平稳定作出了重要贡献。当前，中韩关系处于关键阶段。中方重视中韩关系，愿同韩方一道，维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，推动中韩关系早日回到正常轨道，实现改善发展，更好惠及两国和两国人民。
习近平强调，中方坚持实现朝鲜半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，这符合中韩两国及本地区的共同利益。中方愿同韩国新政府就此加强沟通，尽快缓和局势，坚定推动半岛无核化，并争取早日重启对话协商。
李海瓒转交了文在寅总统致习近平主席的亲笔信。李海瓒表示，韩中建交25年来，两国关系发展迅速，各领域合作取得长足进展。韩中关系潜力巨大，前景广阔。韩方充分理解中方有关重大关切，愿同中方加紧沟通协调，探讨妥善解决阻碍两国关系发展的问题。韩中双方在半岛核问题上有相似看法和主张，韩方愿同中方为实现半岛无核化、维护东北亚地区和平、稳定与安全共同努力。
国务委员杨洁篪等参加会见。
【法新社北京5月18日电】中囯外长周四敦促韩国新政府消除阻碍良好关系的“障碍”。中国对美国在朝鲜半岛部署反导系统很恼火。
王毅外长在此间欢迎韩国总统特使李海瓒访华时说，这些年来中韩关系发展取得巨大进展,“但去年以来,两国关系经历了不应有的挫折”。他很可能暗指本月早些时候投入使用的“萨德”反导系统。
他说：“我们希望韩国新政府正视并搬开前进道路上的障碍，推动中韩关系早日重回健康发展轨道，愿意看到双方开展正常的交流与合作。”
李海璜受上周刚刚当选的韩国总统文在寅的委派访华。王毅说，相信韩国将拿出明确措施改善关系。
李海瓒说，文在寅让他“转达对习近平主席在韩国大选后发来贺电的感谢。他还嘱咐我到中国后与中方充分对话”。
【韩联社首尔5月18日电】韩国总统文在寅的特使李海瓒18日抵达中国，将讨论两国元首举行会晤的事宜和遏制朝鲜的办法。李海瓒首先与中国外长王毅举行会谈。王毅表示，中国希望文在寅政府能让中韩关系回到良好轨道上来。
韩去年决定部署“萨德”之后，中国希望文在寅政府能让中韩关系回到良好的轨道上来。
由于派遣特使是文在寅“四强外交”中的一环，因此这位韩国前总理此行有望与习近平主席会晤，讨论举行韩中领导人会谈等事宜。李海瓒将向习近平主席或其他高层转交文在寅的亲笔信，还将致力于争取中方对韩国新政府对外政策方向 和目标的支持，并构建两国就朝核等问题的合作基础。
李海瓒在北京首都机场获中国驻韩大使邱国洪迎接后表示，他预测韩中元首或于7月举行会晤。
他说，两国之间有诚意的对话与信任很重要，两国元首似已在日前的通话中建立深度互信。两国元首还就解决朝核问题达成共识，今后可能经常会面进行对话。
李海瓒指出，二十国集团峰会将于7月在德国举行，并且8月将迎来韩中建交25周年，两国有可能借这些机会举行首脑会谈。
中方命驻韩大使回京迎接韩国特使，给予李海瓒最高礼遇。李海瓒说，文在寅总统嘱咐要不折不扣地向中方传达他的想法，与中方增进互信。他说，文在寅还表 示，当前韩中两国间存在不少难题,相信若双方拿出诚意进行对话，能取得良好结果。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost