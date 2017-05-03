婚礼现场男方200多号亲友全是“演员”冒充的，究竟咋回事？

西安最近出了一件怪事。一场婚礼，男方200多位亲朋全是雇来的“演员”！
这200多号人当中没一个人认识新郎，都是被花钱雇来的，一天80元报酬。
还别说，为了找这些“群众演员”，新郎还真是费了一番心思，把各种背景的人都找全了~有人才市场招聘来的、有大学生兼职的、有打工的、还有路上随机“抓壮丁”来的~真是煞费苦心啊这位“新郎”。
不过，这场看似准备的很充分的婚礼跟平常婚礼还是不大一样，女方发现婚礼现场疑点重重，“迎亲队总共不超过5人”“婚礼现场男方没人招呼客人” “两人没有结婚证”……
新娘：“到中午了，我们都没见他父母来，才觉得被骗了。”
女方亲友经过一桌桌核实，才发现根本没人认识新郎。
在发现事有蹊跷之后，女方终止了婚礼并立即报了警，随后警方介入调查，新郎被带走。
据新娘说：“恋爱三年，我们没有同居过，也没有任何共同朋友，平时各忙各的，休息出来约个会，就这样。”
大家一定要看视频，特别精彩，群众演员都哭了……
据记者了解，从2014年9月两人认识交往至今，“新郎”王某从新娘家共拿走了125万元。说是借的，打了欠条。
而对于结婚这事，男方的真正父母并不知情，因为在这之前，男方也是带着他雇来的假父母去见新娘一家的。
不过新娘也是厉害，啥都不管也敢结婚？姑娘，三年了，你都没好好了解你的男朋友吗？你这心也忒大了！
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