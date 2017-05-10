金融危机爆发10年后 乐观情绪悄然回到欧元区

西媒称，近年来，国际货币基金组织（IMF）等机构调低欧元区经济增速预期已成为常态。尽管期望总是落空，但这一趋势已经扭转。在金融危机爆发10年后，乐观情绪似乎已悄然回到欧元区。
据西班牙《国家报》网站4月29日文章，IMF首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德近日表示，得益于强劲的内需，德国和西班牙等国的经济活动出现了增长势头。欧盟委员会今年2月发表未来两年经济预测报告时指出，今明两年欧洲经济将持续复苏。在2016年至2018年期间，欧盟有望迎来近10年来首次所有成员国经济共同增长的局面。
尽管迎来了曙光，但欧洲依然问题一箩筐。民粹主义在欧洲政坛抬头的压力虽然有所减轻，但并未完全消失。假如马克龙能够成功入主爱丽舍宫，那么法国将不再是担忧对象。但民粹主义力量渐强的意大利依然值得注意。即便如此，欧洲经济数据还是带来了好消息。
欧元区的失业率2月降到9.5%，虽然相比美国等国依然较高，但已是8年来的最低水平。在过去的12个月，欧元区19国创造了120万个工作岗位，其中将近一半都在西班牙。欧盟经济已连续15个季度持续增长，公共赤字也降至危机前的水平。欧洲统计局公布今年一季度的经济增长和就业数据后，分析家认为积极趋势将持续下去。作为经济热度温度计的通胀率也出现了增长趋势。
政治体制无法实施改革和维持稳定，银行无所作为，宏观经济数据乏善可陈……意大利就像欧洲的病人。分析家认为，最大的风险在于意大利及其金融部门，而即将举行的意大利大选将成为下一个焦点。
仿佛时间静止一般，希腊依然是欧洲的累赘。2016年第四季度经济再次出现衰退。分析家指出，8年过去了，希腊的问题依然未能解决，这是欧盟集体的失败。
分析家认为，欧盟的整体数据是一个意外的惊喜，特别是因为欧盟的经济增长现在依靠的不再是外部刺激，而是内部需求。这就意味着，经济数据改善是建立在更加坚实可靠的劳动力市场基础上。
英国公投决定脱欧和美国总统特朗普上台时，曾有人发出灾难性的警告，但眼下的积极数据对其给予有力反击。事实证明，灾难并未降临。脱欧公投之前，英国政府曾经警告称，如果英国脱欧，那么将不得不大幅削减社会开支以填补巨大的预算缺口。但就目前来看局势依然风平浪静。分析家预测，英国脱欧不会给欧盟带来太大负面影响，至少不会造成严重衰退。
在欧盟经济复苏过程中起到关键作用的人物之一是欧洲央行行长德拉吉。他很早以前就曾预言欧元区不会轻易瓦解，并通过有效手段维持了欧元区的稳步增长。德拉吉最近表示，经济复苏过去是脆弱且不平等的，如今则变得稳固而广泛。不过他仍就经济下行的风险发出警告。
这一切是否在表明，这场旷日持久、破坏力极大的经济危机已经走向尾声？现在下结论为时尚早。阴霾依然笼罩在意大利和希腊的上空。分析家指出，无论如何，自2008年以来，欧盟首次迎来没有一个成员国经济衰退的局面，最糟糕的情况毫无疑问已成为过去。
面对一片乐观预期，德拉吉依然采取了谨慎的态度，认为还未到收紧经济刺激政策的时候。由此可见，欧元区的经济发展尚未彻底恢复正常。
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