美完成对朝军事包围网，朝加紧防范巡航导弹袭击

围绕朝鲜的核与导弹开发，在美朝对立处于胶着状态的情况下，美国已基本完成对朝鲜的军事包围网。
据《日本经济新闻》网站5月18日报道，美国航母和核潜艇陆续部署到朝鲜半岛近海。预计300枚巡航导弹已经瞄准朝鲜的地下设施等，一旦朝鲜越过“红线（触发军事行动的底线）”，马上就能行动。美国不断加大压力迫使朝鲜做出让步。
美国海军4月8日宣布已命令在新加坡附近的“卡尔·文森”号航母前往朝鲜半岛。实际上该航母绕过印度尼西亚，过了一段时间才开始北上。为什么不直接驶向朝鲜半岛海域呢？传闻围绕航母的运用在美国政府内部也出现了混乱，但多位安全方面的人士表示，“真相完全不是这样”。
为美国海军的行动而惊慌的是朝鲜军队。朝鲜判断“美朝军事冲突一触即发”，进入了临战状态。据说将完全不同于通常演习的物资和要员送到地下设施，出现大量仅在有事时才使用的无线电通信。美军利用这个时机进行仔细观察，按照哪个地下设施有多少物资出入等，锁定了真正该打击的目标。
报道认为，美军制造一个要把航母战斗群派往朝鲜半岛海域的假象，是为了仔细观察朝鲜动作的虚实。可以说通过“卡尔·文森”号的假动作赢得了时间，为精确打击朝鲜的重要设施做好了准备。
如果朝鲜决定进行第6次核试验或发射远程洲际弹道导弹，就面临着美军突袭的可能。日本一名安保人士称：“美军认为这是摧毁无节制批量生产核弹的朝鲜核计划的最后机会。”美军将发射巡航导弹打击朝鲜的核试验场、铀浓缩设施、隐蔽移动发射架的隧道等。预计发射的巡航导弹的数量达300枚，是打击叙利亚所用导弹的5倍。
报道称，打击行动的主力将是海军。改进型俄亥俄级战略核潜艇4月25日现身于韩国南海岸。每艘可发射约150枚巡航导弹。核潜艇的位置情报原本是对盟友也不会透露的绝密信息，但此次却特意公开，对朝鲜进行了强烈牵制。5月16日在日本横须贺结束定期检修的“罗纳德·里根”号航母出港。加上“卡尔·文森”号，如果使用两个航母战斗群，就可以确保足够数量的巡航导弹。
报道称，除海军外，美军还考虑从美国本土和驻日美军基地出动战略轰炸机进行空袭。美军曾用大型空爆炸弹（MOAB）破坏阿富汗的极端组织“伊斯兰国”（IS）的隧道，现在也可能使用这种可使朝鲜地下设施瘫痪的特殊炸弹来摧毁位于平壤北部的朝鲜军队司令部。
美国政府以军事力量为后盾加大对朝鲜的外交压力，并做好第二手准备，只要朝鲜进行重大挑衅就把攻击也作为选项。
报道认为，作为对美军攻击的反击，朝鲜军队可能会向韩国首都首尔一带发射数千发远程炮弹和火箭弹。朝鲜的火炮多数是老式的，不能自行，迟早会被美韩联军摧毁，许多专业人士认为朝鲜的炮击不会持续多久。
报道称，美朝対立如果长时间拖下去，朝鲜将会受到严重的经济打击。朝鲜的水稻种植不能晚于6月份。士兵是农忙时节不可或缺的劳动力。如果耽误了插秧，很容易导致秋季的粮荒。美国似乎也在有意对朝鲜进行“军粮攻击”。
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