美设专案彻查特朗普"通俄门" 普京愿提供会谈记录帮忙"洗冤"

美国司法部17日任命了一位特别检察官，以保证围绕特朗普亲信与俄罗斯之间可能存在勾结的调查的独立性，这一让特朗普总统任期暗淡的事件可谓死灰复燃。
FBI前局长老将出马
据法新社5月18日报道，司法部二号人物罗德·罗森斯坦宣布了对罗伯特·米勒的任命。米勒在2001年至2013年间是非常受人尊重的联邦调查局（FBI）局长。
对白宫而言，任命特别检察官既出乎意料，又代表着挫败。白宫认为现在的调查已经足够。
共和党和民主党议员难得地达成一致，对任命米勒表示欢迎。民主党参议员黛安娜·范斯坦说：“鲍勃曾是优秀的联邦检察官、伟大的FBI局长，我们无法找到更合适的人来担任这一职务了。”共和党参议员苏珊·柯林斯说：“米勒是一个绝佳选择。他的履历无可指摘。他将获得大部分人的认可。”
米勒作为调查负责人，将比普通检察官或FBI局长独立得多。除非有严重过错，他不得被免职。他的调查范围包括“俄罗斯政府与跟特朗普总统竞选活动有关的个人的一些联系以及/或者配合”，还包括这些调查引出的“一切对象”。这其实相当于赋予了他行动自由。
在上世纪90年代的莱温斯基事件中，具有类似权力的独立检察官肯尼思·斯塔尔差点让时任总统克林顿下台。
自从5月9日FBI局长詹姆斯·科米突然被免职、让人怀疑特朗普存在妨碍司法的企图以来，反对党一直要求任命一位特别检察官。大部分共和党议员此前拒绝理会反对党的这一要求，但他们数日来也对总统干预调查表示不安。
据路透社5月17日报道，在国会山的压力越来越大的情况下，美国司法部17日任命FBI前局长米勒担任特别检察官，调查据称的俄罗斯干预2016年美国大选一事和特朗普在竞选期间是否与俄罗斯有勾结。
米勒当天发表声明说：“我接受了这份责任，会尽力履行好职责。”
国会议员普遍欢迎司法部的举动，并称赞米勒为人正直。众议院司法委员会主席、共和党议员鲍勃·古德拉特说，他有信心米勒“将开展彻底、公正的调查”。
现年72岁的米勒越战期间曾在海军陆战队服役。作为一位前联邦检察官，他以作风强硬、对待问题一针见血而闻名。2001年他被小布什任命为FBI局长，2011年又被奥巴马要求留任两年。
米勒将受司法部副部长罗森斯坦领导，但他在调查中享有自主权，可独立开展工作。
据美联社5月18日报道，特朗普正面临一场无法用推特或者嘲弄解决的危机。FBI前局长米勒受命担任特别检察官，主持有关俄罗斯介入美国内政的调查工作。此举让特朗普面临的法律和政治风险陡升，他的总统生涯只过了4个月就步入危险水域。
特朗普入主白宫后和竞选期间的相关记录可能被调查，他作为总统为发生在白宫的对话保密的特权可能遭遇挑战。一些白宫职员可能不得不聘请收费高昂的律师，并接受问询。特朗普本人可能也需要回答一些问题。即使最后证明特朗普并无不当行为，但白宫在未来数月甚至数年都将笼罩在调查的阴影里。
特朗普吐槽“遭遇不公”
据德新社5月17日报道，美国总统特朗普17日表示，彻底的调查将证实，他的竞选活动与外国机构没有勾结。
特朗普在一份声明中说：“我期待这件事能迅速解决。与此同时，为了人民和对我们国家未来而言最重要的问题，我永远都不会停止战斗。”
据法新社5月17日报道，四面楚歌的特朗普17日抱怨说，与他相比，没有哪位美国总统受到过“更加不公的”对待。
最近，一连串令人震惊的针对总统的指控使白宫陷入一片混乱，其中最具破坏性的是，特朗普可能曾要求时任FBI局长停止调查他的一位高级顾问。
特朗普在美国海岸警卫队军官学校的毕业典礼上表达了不满。他鼓励毕业生以他为榜样：“战斗、战斗、战斗。永远、永远都不要放弃。”他表示：“事情会顺利的。”
据德国《明镜》周刊网站5月17日报道，特朗普面临的压力越来越大。世界正注视着华盛顿。这位美国总统会对有关解雇FBI局长科米一事的最新爆料说些什么？首先他——与以往不同——没有通过发推文表态，而是于17日前往康涅狄格州，在美国海岸警卫队军官学校发表讲话，把自己说成媒体宣传运动的受害者。
他对毕业生说：“你们看看最近我遭到什么样的对待，尤其是被媒体，历史上没有一位政治人物像我一样被恶意、不公地对待。”
过去几小时的事态发展表明特朗普现在可能陷入怎样的困境。参议院情报委员会再次请求科米出席该委员会举行的听证会。上周科米曾拒绝过这样的请求。该委员会还要求FBI代理局长提供有关科米记录的重要的涉俄调查材料。众议院民主党人还想迫使当局成立一个调查委员会调查特朗普和俄罗斯之间可能存在的联系。至少两名共和党议员也赞成这么做。
特朗普本人表现得很好斗。他对毕业生说：“你们在生命历程中会发现，事情并不总是公平，但你们必须昂起头战斗、战斗、战斗！”
另据英国《卫报》网站5月17日报道，特朗普抱怨说，史上没有哪位领导人像他一样受到如此不公的对待。现在，他正在艰难应对来自一系列重大争议问题的压力。
特朗普17日对美国海岸警卫队军官学校的毕业生说：“你不能让他们打垮你。”在场下的欢呼声中，他继续说：“我认为这就是为什么我们获得了胜利。”
美国众议院议长、共和党在国会的头号人物保罗·瑞安说，尽管过去一周令人震惊的爆料震动了华盛顿，但他仍对总统有信心。
不过来自密歇根州的保守派众议员贾斯廷·阿马什说，如果特朗普被证实曾试图阻止FBI的调查，那他就应该受到弹劾。阿马什是第一个公开作出这种表态的共和党议员。几周来，共和党人都尽量避免批评总统，但今天他们的忠诚受到了考验。
不过总体上，共和党人和民主党人都拒绝就以下问题表态：如果针对特朗普的指控属实，那么是否应该弹劾他。
普京要帮特朗普“洗冤”
据俄罗斯《消息报》5月18日报道，一些西方媒体报道称美国总统特朗普向俄外长拉夫罗夫“泄密”，对此，俄罗斯总统普京17日表示，美国的“政治精神分裂症”越来越严重。
普京和意大利总理真蒂洛尼17日在索契会谈。在会谈结束后的记者会上，几位意大利记者请俄罗斯领导人评价关于拉夫罗夫从特朗普那里获得秘密情报的西方媒体报道。普京回应称，美国最初的反俄言论“令人感到可笑”，如今的相关指控只能被评价为“胡言乱语”。
普京强调，这些人打着反俄的幌子搅动美国政局，要么他们不明白“自己说的是胡话，那他们就是无知的蠢材；要么他们全都心知肚明，那他们就是危险而卑鄙的家伙”。
普京还看着坐在第一排的拉夫罗夫，开玩笑地说：“我不得不向他（拉夫罗夫）提出批评，因为他没跟我们分享这些机密——既没有跟我说，也没告诉俄罗斯情报机构的官员。”
普京指出，此前与拉夫罗夫讨论过后者与美国总统会谈的情况，如果美国人提出请求，俄罗斯愿意提交这次会谈的速记记录。
据英国广播公司网站5月18日报道，特朗普同俄罗斯往来的争议愈演愈烈，现在普京也被卷入其中。美国媒体报道指，特朗普上周在会见俄外长拉夫罗夫时向其泄露了十分敏感的机密材料。但普京17日说，事实并非如此，如果美国国会要求，他会向他们提供会谈记录。
普京开玩笑说，那次会见并非如报道的那样，“我不得不向他（拉夫罗夫）提出批评，因为他没跟我们分享这些机密”。
普京对华盛顿上演的政治闹剧的评论充满着居高临下的讽刺：“那些散布反俄罗斯口号的人要么不明白自己说的是胡话，那他们就是无知的蠢材；要么他们全都心知肚明，那他们就是危险而卑鄙的家伙。”
普京说准备向美国国会提供拉夫罗夫同特朗普的会谈记录。但普京肯定清楚，华盛顿的政治危机远非俄罗斯提供的记录所能化解的。
另据英国《泰晤士报》网站5月17日报道，普京当日提出向美国国会提供特朗普与俄罗斯外长会谈的记录，以证明在他们上周的会谈中没有泄密。他表示，华盛顿在指控特朗普向拉夫罗夫透露机密情报的问题上得了“政治精神分裂症”。
眼下特朗普还面临有关他干预了FBI对其前国家安全事务助理弗林与俄罗斯关系调查的指控。这两起事件都与据传的俄罗斯对特朗普及其同僚的影响力有关，这也是目前国会和司法部门进行的6项调查的内容。
对特朗普来说，普京的提议是一把双刃剑：也许能证明他无罪，但也可能会成为一个沉重负担，因为这可能会加深人们对他与克里姆林宫方面关系的怀疑。更危险的是，会谈记录实际上可能会证实机密情报被泄露了，即便普京声称不是这样。
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