菲拒绝欧盟有条件部分援助 杜特尔特：我们不是乞丐

2016年，菲律宾总统杜特尔特对欧盟官员不赞同其发动的“毒品战争”表示遗憾。如今通过中国的资金援助，他终于可以摆脱对欧盟的金钱依赖。
德国之声电台网站5月18日报道，菲律宾官员当日表示，该国将不再接受欧盟的援助，转而依靠中国的支持。总统发言人埃内斯托·阿贝拉5月18日说：“总统已经批准了财政部不接受欧盟援助资金的议案，不允许其干涉菲律宾内政。”
菲律宾行政秘书萨尔瓦多·梅迪亚尔德亚也表示，决定减少2.5亿欧元（约合19亿元人民币——本网注）的欧盟援助资金来维护国家的自主权。
他说：“我们应该是一个独立的国家。”
2016年10月杜特尔特曾表示，如果欧洲和美国不喜欢他的毒品战争，他不怕对方终止提供发展援助资金。报道称，从杜特尔特2016年6月份就任菲律宾总统以来，已经杀死了数千名涉嫌毒品人员。
当时他说：“我不会乞求的，你们拿我们当什么？乞丐吗？”
报道称，在欧盟发出批评及布鲁塞尔对菲律宾出口免税情况进行审查后，杜特尔特这样表示。
欧盟驻马尼拉代表团说，5月17日菲律宾政府已经就相关决定作了通报，但尚未收到正式的书面通知。
不过，该国经济计划部部长埃内斯托·佩尼亚表示，这一决定仍存在改变的可能性。
他说：“我不想把它作为一种政策，这更多是一种批评性的反应，我不认为它会一成不变。”
从2007年到2013年间，欧盟向菲律宾提供了1.3亿欧元的发展援助。
报道称，杜特尔特的这一举动是在他赢得中国数十亿美元资金承诺后几天发生的，中国对他的毒品战争给予了支持，并寻求深化经济合作。
在北京期间，由于杜特尔特在南海问题上的缓和态度，期间两国签署了四项协议，包括基础设施项目、进一步的基建项目可行性研究、人力资源发展合作及人员交流备忘录、能源合作和加强政府间沟通等等。
报道称，杜特尔特也借机为其俄罗斯之行热身，并将于下周前往莫斯科与普京总统会晤。
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