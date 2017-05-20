新加坡等亚洲国家争相采购先进潜艇：邻国有我们也想有

多国都在扩充潜艇数量，并寻求采购技术更加先进的潜艇。多个防务集团表示，西太平洋上潜艇数量的迅速扩充，越发助长了亚洲对具备先进技术的潜艇的需求。
据英国《金融时报》网站5月18日报道，新加坡在举行海事防务展之际，宣布将添置两艘潜艇。
报道称，根据新加坡国防部的数据，该地区潜艇数目预计8年内将从200艘增至250艘。它在本周就日益升高的“海上误判”风险发出警告。
齐聚新加坡一个海事防务展览的承包商和分析师表示，配备远程火力的静音潜艇给寻求确保亚洲海上航道开放的规划者们带来了挑战。
澳大利亚船舶制造商奥斯达公司负责东南亚防务销售的布雷特·里德表示：“目前该地区扩充潜艇力量的速度比世界上其他任何地区都快。（亚洲各国）海军希望有能力搜寻、侦测和追踪潜艇。”
报道称，最新意在提升海军能力的动作就发生在本周，东南亚国防预算最高的新加坡宣布将向德国的蒂森－克虏伯海洋系统公司购买两艘潜艇。
新加坡国防部表示，这两艘潜艇将配备现代化的作战系统和“不依赖空气”的推进技术，这种技术会让它们更静音、并能潜航更长时间。
简氏防务亚太防务总监保罗·伯顿表示：“如果各国计划按预定的发展下去，该地区潜艇作战图景将有重大变化。贯穿这些发展态势的共同脉络是引进日益现代化、高性能和静音的潜艇。”
上个月，泰国军政府批准了一项计划，将花费135亿泰铢购买三艘中国潜艇中的第一艘。
批评者质疑购买这三艘潜艇的必要性，因为泰国并未卷入任何重大海上争端，泰国湾的水也太浅。泰国军方则为这次采购辩护，表示潜艇不仅可以用于防务，还可用于勘探。
报道称，澳大利亚、印度、巴基斯坦、韩国和印尼均计划扩充潜艇数量并进行现代化改造。
即便是东南亚最贫穷的国家之一缅甸也宣布了一项在预算允许下购买潜艇的计划。“我们的邻国有潜艇，我们也想有潜艇，”该国国防部副部长、少将敏魏本月表示。
瑞典防务集团萨布的罗博·休森说：“有能力发现、跟踪并可能反击他国潜艇，是目前该地区的一个热点话题。”休森表示，亚洲国家也对空中预警系统和海上巡逻系统越来越感兴趣。
报道称，在新加坡举行的“亚洲国际海事防务展”上亮相的系统，包括一款被萨博集团宣传为跟踪“超静音”潜艇理想之选的系统。该设备同时配备了可通过飞机部署的声呐浮标，以及能从背景噪音中识别出潜艇声音信号的机载声音处理系统。
据休森表示，正与洛克希德·马丁公司争夺印度战斗机供应合同的萨布集团，也有兴趣争取印度拟议潜艇现代化改造项目的相关订单。
“印度目前拥有法国潜艇，”他说，“他们现在正在考虑其他可选的下一批设备，我们认为将会有较为公开的竞争……我们可能会非常感兴趣。”
报道称，中国建设海军的雄心在亚洲国家中有领先之姿。根据美国国防部的一项分析，截至去年中国拥有62艘潜艇，计划到本10年末将潜艇数量增加至78艘。
2017年版《简氏军舰》记载，东盟10国总共拥有16艘潜艇，其中一半在越南。
报道称，在与海事防务展同时召开的海上安全会议上，新加坡国防部政务次长孟理齐呼吁地区各国海军遵守共同协商的规则，“避免发生意外的海上对峙与事故”。
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