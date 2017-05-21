美装甲车试用高科技伪装术

驻欧美军开始在尽可能模拟实战的条件下测试新的高科技伪装技术。其目的是防止装甲车被俄罗斯光电系统发现。供应合同或在今年夏天签署。专家认为，此举是为了应对俄军的“阿玛塔”坦克及其他配备新型侦察和目标指示工具的战车。
据俄罗斯《消息报》网站5月19日报道，美军第二骑兵团上周获得了“梭子鱼”（Barracuda）移动伪装系统。它使战车在普通和红外视野下都更不容易被发现，对雷达亦是如此。按照设计者的说法，新伪装术提高了战车的生存能力，使乘员有更多时间作决定。
报道称，投入测试的是第二骑兵团装备的“斯特赖克”装甲车。现在，它正在参加北约多国大规模演习，演练抵御所谓俄军侵略的行动。根据设计者的官方说法，如果顺利通过所有测试，6月或作出大批量采购的决定。
事实上，“梭子鱼”系统就是战车的迷彩服。它看起来像一张量身订制的伪装网。只不过它由特殊的纺织品制成，能吸收坦克的热辐射，且不易发射雷达波。与迷彩涂料相比，“梭子鱼”系统具有一系列优势，尤其是它不发亮，让战车的轮廓变得模糊。
专家强调，任何伪装技术也无法让坦克或战车完全隐形。无论是采用“梭子鱼”还是俄罗斯类似系统的战车都不会完全在热像仪上消失。但战车的被发现距离会缩短，特性会改变。简而言之，敌人要靠得更近，也更难确定看到的究竟是什么。
给一辆步兵战车“换衣服”需要8个多小时。如果要调动到其他战场，比如荒漠地区，可以把伪装拆除。
军事专家维塔利·莫伊谢耶夫表示，西方装甲车对新伪装系统的需求与俄军更新装备有关。他说：“我军长期落后于西方军队——我们基本上没有热像仪，但近年来情况发生了变化。比如，坦克部队获得了配备‘松树-U’热视瞄准镜的T-72B3坦克，它的侦察能力和适用性比普通瞄准镜好得多。”
这位专家表示，“阿玛塔”坦克和“库尔干人”系列战车拥有更完善的系统。他说：“随着这些装备的列装，美国人意识到我们在这方面大有进步，所以他们开始采取措施。此前，英国人也为本国战车购买了‘梭子鱼’系统。俄罗斯有类似技术，比如苏联时期研制的‘斗篷’系统，现在正在研究其升级版。”
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