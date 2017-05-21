特朗普自称遭“史上最严重迫害”

【美国《华尔街日报》网站5月18日报道】在美国司法部任命特别检察官主持对俄罗斯干预2016年美国大选的调查后，美国总统特朗普谴责了“美国历史上对政治家最严重的一次政治迫害”。
特朗普在推特上写道：“希拉里的选举团队和奥巴马政府干了那么多不法勾当，却从来没有任命过什么特别检察官！”
美国联邦调查局(FBI)前局长罗伯特•米勒周三晚上被任命为特别检察官，负责调查俄罗斯涉嫌干预 2016年美国大选一事。
特朗普和白宫起初对司法部任命特别检察官一事反应平静，特朗普周三晚间发表声明，没有直接回应此事,只是说，他相信任何调查都将证实“我的竞选团队没有与任何外国实体勾结”。
但特朗普周三早些时候出席一所军校的毕业典礼时说,他觉得自己在FBI局长詹姆斯•科米被解职的问题上遭到了不公平的待遇。
【法新社华盛顿5月18日电】处于风暴当中的特朗普总统周四对FBI在调查其团队成员与莫斯科的联系时受到干预一事提出质疑，并以受害者身份自居。
“整件事堪比消洗……我认为此事分裂了国家。”他在白宫的记者会上表示。与莫斯科“不存在任何勾结……完全没有”，他清清楚楚地说道。
【法新社华盛顿5月18日电】美国司法部副部长罗森斯坦宣布任命曾在2001年至2013年担任FBI 局长的米勒为特别检察官。周四，罗森斯坦回答了参议员们的提问。
“他说他希望确定司法部的廉正得以保护，并让美国人民知道司法部将保持公正。”参议员迪克•德宾在国会闭门会议结束后说道。
米勒负责调查“俄罗斯政府与跟特朗普总统竞选活动有关的个人的一切联系”，还包括相关的“一切对象”。这赋予了他事实上的行动自由。米勒的声望应当会保护他免受行政当局的干预。
每天都有关于选举前后总统及其周围人士行为的新爆料及细节,这让人不禁与导致尼克松总统辞职的“水门事件”相比较。
《纽约时报》的最新爆料称,特朗普的前国家安全顾问弗林曾经告诉过渡团队，他正在接受调查，却仍然获得任命。
【德国《法兰克福汇报》网站5月18日报道】弹劾特朗普似乎不再只是左翼自由媒体的愿望。但特朗普的很多支持者不愿接受这种情况。其中有些人预言， 如果“权势阶层”推翻了他们的偶像，将引发骚乱。
特朗普的极右翼支持者们不仅对总统的困境感到担忧，而且还感到震惊。他们说， 应该对这场灾难负责的不是特朗普本人，而是“制度”。一些人还公开威胁说，如果特朗普的总统任期因弹劾而结束，将采取暴力行动。
对特朗普的大量批评不会导致他的忠实追随者突然怀疑他。相反，他的处境越艰难，那些认为攻击总统只能证明权势阶层道德败坏的人将会更团结地聚集在他身后。
尽管目前很多人希望对特朗普启动弹劾程序，但弹劾只会进一步加深美国社会的分裂。
【德国《焦点》周刊网站5月18日报道】弹劾美国总统需要多个步骤，而且门槛很高。要弹劾总统必须起诉他渎职。根据美国宪法，渎职行为包括叛国、接受 贿赂或“其他重罪和轻罪”。
首先要甶众议院表决通过启动弹劾程序。但目前共和党在众议院占据多数。为了启动弹劾程序，必须有很多共和党议员投票反对本党的总统。那被认为是不可能的。
如果弹劾程序得以启动，接下来要举行参议院听证会。之后参议院必须对总统是否渎职进行表决。这需要三分之二多数。民主党在参议院的席位远远低于这个数字。
迄今为止，美国只对3位总统启动过弹劾程序。约翰逊和克林顿这两个案例中，总统最终都没被判定有罪，因此继续保留了职务。尼克松则通过辞职终止了对他的弹劾程序。
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