美间谍被抓显示中国反谍实力

观察人士说，中国已经建立了一套精密的反间谍系统，有能力对美国在华间谍活动实施沉重打击。
据香港《南华早报》网站5月22日援引美国《纽约时报》报道，北京已经破坏了美国中央情报局（CIA）在中国的情报搜集网络，从2010年底到2012年底，至少十多名美方在华情报人员遭到逮捕或者处决。
台湾地区防务主管部门前副主管林中斌说，这一报道显示中国在反间谍活动方面相比美国有优势。
他说：“中国和美国都在反间谍，但美国显然落在后面。现在美国开展情报搜集工作十分困难，但要承认这一点需要勇气。”
林中斌说：“北京对间谍和反间谍工作的高度重视并非只是过去10年才有的，这有很深的历史渊源。”
中国现代国际关系研究院一位反恐专家说，重视反间谍工作一直是北京的一个长期战略，中国近年来加快了国家安全领域的立法。
据英国《泰晤士报》网站5月22日援引美国《纽约时报》报道，2010年至2012年，中国反间谍机构系统性破坏了美国在华间谍网，促使CIA开始调查其如何损失了这么多有价值的人员。一些资深间谍认为，CIA内部有一只“鼹鼠”出卖了该机构在中国的间谍。其他人则认为，中国破译了CIA与线人的联络密码，或美国间谍在与中国线人接头时未能掩盖其行踪。
CIA对美国在华情报网崩溃展开了代号为“蜜獾”的调查，但这项调查在该机构内部引发了分歧。
美国前总统奥巴马的助手曾抱怨，来自中国的情报已枯竭。
美国驻中国大使馆几乎所有的工作人员都遭到调查，CIA中国事务部门的一名华裔美国人受到特别审查，但调查人员并未发现足够证据说明他是叛徒，此后，这名工作人员离开了CIA。
据香港《南华早报》网站5月22日援引美国《纽约时报》报道，中国“系统性破坏了”CIA在华间谍网。一些中国分析人士认为，这篇报道不会损害中美关系，但可能反映了华盛顿的政治紧张。
香港智明研究所研究总监许桢说，该报道不会损害中美关系。
中国现代国际关系研究院反恐问题专家李伟说，美国在华间谍活动受挫被曝光“在一定程度上与美国国内的政治斗争有关”。
上海国际问题研究院中美关系专家张哲馨说，报道说中国未经审判就处决线人或特工，这是“不可想象的”。
根据中国法律，出卖国家机密或为外国政府从事间谍活动者可能被判死刑。但大多数泄露国家机密者都被判处了有期徒刑。
中国社科院中美关系专家刘卫东说，“报道说至少有十多名”CIA线人被中国处决，这听上去很奇怪。
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