中企有意投资英国核电站 价值150亿英镑

一家中国国有公司看中了规划中的位于坎布里亚海岸的一个核电站，该项目价值150亿英镑（1英镑约合8.95元人民币）。
据英国《星期日泰晤士报》网站5月21日报道，中国国家核电技术公司正考虑投资东芝集团在穆尔赛德陷入困境的核时代公司项目——而这可能存在与特雷莎·梅及其外国收购政策相冲突的风险。
业内人士说，中国国家核电技术公司及其母公司国家电力投资集团公司的一个代表团抵达了伦敦。8名高层官员将与核时代公司以及英国核工业协会的高层在23日举行会谈，现在还不清楚英国大选是否会影响中方与英国政府官员的会谈。
报道称，这一会谈凸显出中国在核电方面的野心。此前，另一家国有公司中国广核集团确定将为位于萨默塞特的欣克利角核电项目提供资金。中国广核集团买下了欣克利角核电站33%的股份，不过其最终目标是在埃塞克斯的布拉德韦尔建设一个使用中国自主研制的反应堆的核电站。
报道称，中国方面的兴趣将会考验首相在能源、防务和电信领域海外收购问题上的强硬立场。梅的重要顾问尼克·蒂莫西在2015年警告说，中国在核电方面的投资会威胁英国的国家安全。
去年，梅要求在欣克利角核电项目上拥有“黄金股份”——即政府在公司出售上拥有否决权。保守党声明没有在发展新的核项目上给出承诺，尽管专家说，如果没有新的核项目，英国的减排目标将很难实现。
东芝集团正在出售核时代公司，此前在美国数十亿美元的费用超支加上反应堆建设延期使这家日本公司陷入了财务危机。在东芝集团使其反应堆建造者美国西屋公司陷入破产后，拥有核时代公司40%股份的法国昂吉集团上月退出了该项目。
消息人士说，中国国家核电技术公司准备在核时代公司项目上使用自己的反应堆。核时代公司方面则表示正在投资上开发“多种选择”。
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