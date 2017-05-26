挑战联想惠普与戴尔 华为进军个人电脑市场

【路透社法兰克福5月23日电】中国电信巨头华为今天宣布计划进军全球电脑市场。这对老牌个人电脑（PC）企业构成了新的挑战。个人电脑市场已经承受了连续两年的销量下滑和利润压力。
在柏林举行的新闻发布会上，这家总部设在深圳的企业发布了首批三款个人电脑，包括一款15.6英寸屏幕的笔记本电脑、一款平板和笔记本二合一电脑以及一款13英寸屏幕的超薄全金属外壳笔记本电脑。华为的初步计划将以高端消费者市场为目标，与合计销量占个人电脑市场 50%以上的联想、恵普和戴尔展开竞争。除此之外，它还将挑战苹果公司日益萎缩的髙端Mac电脑业务。
华为的Matebook X是一款无风扇笔记本电脑，电源键具有指纹识别功能，售价为1399欧元至1699欧元（1欧元约合7.7 元人民币）。华为说，它的Matebook E二合 一电脑售价为999欧元至1299欧元，而15.6 英寸屏幕的Matebook D售价为799欧元至 999欧元。
美国高德纳咨询公司的数据显示，全球个人电脑市场的销量虽在2015年下滑8% ,在 2016年又下滑6.2%。它预计,今年的销量将与去年持平，而个人电脑市场的整合压力在 2020年之前都将进一步加大。
华为个人电脑业务高级营销经理程雷(音)在接受电话采访时说：“从华为的角度来看，我们认为个人电脑市场的下滑过程中存在机遇。”他说，在节约成本、设计和制造方面，华为从智能手机业务中获益匪浅。华为是世界第一大无线和固线电信设备制造商，并在两年前取代以电脑为主业的联想、成为继三星和苹果之后的世界第三大智能手机制造商。
据程雷介绍，华为的新款个人电脑全都使用英特尔第7代处理器、微软Windows 10操作系统以及内部幵发软件，能够在华为智能手机实现与新款电脑之间自动传输数据。华为说它计划于6月初在欧洲、北美和 亚洲等地和中东的12个国家推出这三款新电脑。
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