“通俄门”发酵，特普朗会否遭弹劾

美国总统唐纳德•特朗普首次踏出国门，但后院“通俄门”大火熊熊不息。美媒爆料说白宫律师已在搜索可能的弹劾程序，同时搜索比尔•克林顿总统在遭到弹劾时，如何继续推动国会立法。上台四个月，美国司法部就任命特别检察官调查特朗普竞选团队在2016年大选期间是否“通俄”，“重大嫌疑人”据传包括白宫商级顾问。特朗普会遭到弹劾吗?两周前，这被视为民主党左翼的幻想，很遥远很不现实。现在，虽然普遍认为言之尚早，但“可能性在增加”。
“通俄门”引发连锁反应
这一轮轩然大波，人人感到突然。5月9日，特朗普不顾一干白宫顾问“先缓缓的建议，突然炒了联邦调查局(FBI)局长詹姆斯•科米的鱿鱼，而科米正在主持FBI关于俄罗斯干预美国选举的调查,其中一项调查内容是特朗普竞选团队有无与俄罗斯串通、共谋，是谓“通俄门”。
物议未平，新一波爆料来袭。10日，即解除科米职务第二天，特朗普无视舆论风暴,在白宫椭圆形办公室会见俄罗斯外长谢尔盖•拉夫罗夫和俄驻美大使谢尔盖•基斯利亚克。美国媒体爆料说，特朗普在会见中泄露了可能危及盟国反恐情报源的高度机密信息，并且对俄方形容科米是“疯子”、“蠢蛋”，炒掉科米去除了他因“通俄门”调查受到的“巨大压力”。白宫否认分享高度机密，但没有否认后一爆料。猛料连珠炮一般。17日，《纽约时报》援引科米的一份备忘录说，特朗普2月在椭圆形办公室单独会见他时要他“放手”对前总统国家安全事务助理迈克尔• 弗林的“通俄”调查。如果属实，意味着特朗普涉碍司法，这是可以导致弹劾的罪名。“谷歌趋势”显示， 这条新闻出来后，英文“特朗普+弹劾”被搜索次数猛然增长。
19日，特朗普执政届满四个月。当天，他幵始任内首次出访，前脚登上“空军一号”专机，后脚《纽约时报》和《华盛顿邮报》就继续爆料：FBI的“通俄门”调查锁定与特朗普总统接近的一名白宫高级顾问为“重大嫌疑人”。虽然爆料人没有点名，但美媒纷纷猜测可能是特朗普女婿贾里德•库什纳。
如果“通俄门”调查中，仅查出特朗普竞选团队普通成员涉嫌与俄罗斯“协同”干预美国大选，特朗普容易把自己择出来。但如果查出身边最髙级别官员参与，特朗普知情的可能性就非常大。这一爆料的严重性就在于此。
执政路上“地雷”不少
依照美国宪法，要强行迫使美国总统离职，有两种办法。一种来自1967年生效的美国宪法第25条修正案规定，即便总统没有违法,如果副总统和内阁多数成员都向国会表示“总统无法行使职权和履行职责”，副总统可立即成为代总统。
另一种办法就是弹劾—美国政治制度中的终极制裁。美国宪法规定，总统如犯有“叛国、受贿或其他重大罪行和不检行为”,可予以罢免。
两周来，虽然舆情汹汹，铺天盖地，但科米去职风波及随后一系列爆料里，特朗普面临的真正弹劾风险不在于是否“通俄”，不在于炒科米鱿魚本身(总统有解职权），也不在于与俄罗斯分享高度机密愦报 (这甚至没有违法），而在于如果有确凿证据显示特朗昝把科米解职是因为“通俄门”调查，那么就涉嫌试图妨碍司法，并且白宫之前的否认便涉嫌撒谎。根据科米备忘录，特朗普还要求他“放过”弗林。
有法律学者认为，这已交叉构成妨碍司法的“有力的初步根据”。
实际上，特朗普面临的弹劾风险并不限于“通俄 门”调查结果，利益冲突和腐败指控也是埋伏在他执政之路上的“地雷”。直到现在,特朗普始终没有公幵自己的纳税申报表，而他的财务律师日前忽然主动表示，特朗普的财务记录里没有与俄罗斯的利益往來，“除了个別例外”。这一奇怪的表态，令很多反特朗普的美国媒体浮想联翩。
舆论还普遍认为，特朗普没有把总统职位与特朗普家族的商业利益适当切割，其总统任期将给包括房地产、旅馆和高尔夫俱乐部等在内的特朗普商业帝国带来巨大利润。特朗普在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄 园，过去会员费是20万美元，现在涨了一倍,被美媒 批评为“在出售接触政府资源的渠道”。特朗普还举贤不避亲，聘请女儿女婿担任白宫商级顾问。而《华盛顿 邮报》22日披露，库什纳虽从家族公司辞职,仍实际拥有自家庞大的房地产企业近90%股份，价值在 1.32亿至4.07亿美元之间。
除了“通俄门”调查和利益冲突地雷，白宫公信力和执政能力危机也浮现在特朗普执政之路的前方地平线上。上台以来，特别是在科米去职风波中，特朗普的应对暴露了几大问题。一是缺乏政治经验,导致决策、判断和应对都发生重大失误，美媒形容为“自毁”。二是就职四个月，白宫泄密愈演愈烈,特朗普政府始终无力遏制。三是白宫公信力每况愈下。特朗普在上任次日就宣布与媒体进行“持久战”，紧接着白宫顾问 康韦以“另类事实”解释白宫新闻发布。
與论战打到现在，特朗普亲自上阵，但社交媒体的属性是便于进攻而不是防守，并不奏效。四是施政能力和效率，目前政府髙级官员职位有大量空缺，不少内阁部长仍是光杆司令，国务院中高层“真空”情况也很突出。
此外，“通俄门”的突然恶化,与特朗符的个性和执政风格也有重大大关系。推特塑造與论、竞选方式治 国、一味依靠忠实支持者，这些基本策略完全不能削弱反特朗普力量，其中推特引领與论在“通俄门”中已经失灵。
然而，不管媒体和反特朗普力量吵得多欢，在美国，要想国会启动弹劾总统程序，绝不是动动嘴皮子那样容易。这不仅取决于是否存在确凿的司法证据，还取决于两党政治格局、白宫和国会关系，以及两党各自的政治利益考量。除非有重大意外发生，在可预见的未来，弹劾仍然不是特朗普面临的现实风险。
《华盛顿邮报》22曰的一篇评论说，想快速通过弹劾赶特朗普下台?做梦呢。根据美媒介绍，国会弹劾程序相当短杂、曲折、 漫长。其中，光是寻找足以构成弹劾理由的司法证据，就非短期所能实现。特别检察官罗伯特•米勒已经接手的“通俄门”调查,预期至少将历时数月，在调查结论出炉之前，弹劾无从谈起。即便米勒调查发现了特朗普本人或其竞选团队“通俄”或妨碍司法的确凿证据，仅凭这一调查结果也未必就能成功弹劾特朗普让其下台。
美媒分析说,从水门事件和克林顿弹劾案看，弹劾要想成功，需要大范围跨党派支持,这就需要多数公众相信弹劾不是因为政党争斗,而是国家利益的需要。但从目前情况看,除非出 新的重大爆料，让共和党主导的国会启动特别委员会调查难度很大。
尽管许多反特朗普的美国主流媒体言论仍然充斥居高临下的精英思维，时时流露出对特朗普的轻视,但正如希拉里•克林顿的髙级竞选顾问罗纳德•克莱因所说，特朗普绝不是纯粹碰运气侥幸赢得共和党初选和美国总统选举的。实际上，在大量选区,他的得票率遥遥领先于该选区的共和党国会议员。与其说他依赖共和党赢得大选，不如说共和党依靠特朗普保住多数党地位并实现同时掌控白宫和国会的历史性局面，这就是为什么众多共和党建制派“畏惧”并追随特朗普的原因。
往深层说，弹劾仍非现实选项的最根本原因在于共和、民主两党的政治盘算，而最终决定权则掌握在共和党手中。目前，不仅掌控国会参众两院的共和党继续支持特朗普，民主党也没有弹劾特朗普的真心。 对共和党来说，已经和特朗普形成利益捆绑,任由本党总统遭弹劾无异于政治自杀。而对民主党来说，实际上也不愿意迅速推进弹劾。很多民主党人认为，弹劾机会可一而不可再，操之过急反会弄巧成拙，使民主党失去道德和政治高地，削弱民主党向选民传递的医改、税收等民生政策信息。
现阶段民主党谈论弹劾，真实目标有两个。一是要通过打击特朗普来打击共和党，力争在明年国会中 期选举时赢得多数党地位；二是削弱特朗普的公信力和执政能力，促使特朗普政府“瘫痪”。“通俄门”调查越旷日持久，特朗普政府越深陷其中，对民主党的选情就越有利。
眼下，特朗普仍无改变执政风格或回避利益冲突的迹象，民主党和反特朗普媒体仍将继续全力放大特朗普的任何失误。预期白宫泄密也仍将继续，新的内幕随时可能曝光。“通俄门”调查往最有利于特朗普的方向说，也将严重冲击明年美国国会中期选举，并有很大概率缠绕其整个四年任期。
最后需要强调的是，特朗普时代的美国，最大特点可能就是变数多、意外多。逐一分析可能导致特朗普遭到弹劾的因索，不难发现，最难预测也最为关键的变量,是特朗普自己。他会否停止自找麻烦，避免把自己淹没在争议、风波和调查里?还真是让人难说乐观。
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